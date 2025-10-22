Jo Squillo: Sportmax, la collezione Spring-Summer 2026

Sportmax è una risposta al ritmo dei nostri tempi: la vita, come un’onda, si ritrae per poi riprendere intensità. Per questa stagione, in un contesto di equilibri mutevoli, l'istinto di volgere lo sguardo altrove è stato il fulcro narrativo. Nei laboratori di restauro che sorgono sopra i Frigoriferi Milanesi, un oggetto incarna perfettamente questo concetto: un antico telescopio, da decenni in attesa di essere restaurato, a sottolineare un bisogno di prospettiva, di gioia e leggerezza, di forme di sommessa evasione.

La collezione abbraccia la dimensione onirica senza perdere contatto con la realtà, una fantasia radicata nelle esigenze concrete della vita urbana. Attraverso tessuti che reagiscono al movimento e alla luce, la fluidità e leggerezza diventano il fondamento. L'organza si rivela in applicazioni inaspettate: un classico trench, pantaloni trasparenti che conservano la loro struttura, impalpabili fodere che ridefiniscono i concetti di sartoria e di outwear. Il doppio di lana e la morbida pelle effetto guanto fungono da caposaldo, modellati in essenziali archetipi progettati per infinite possibilità di abbinamento.

Volute di fiori immaginari danno forma al linguaggio visivo. Strati di fantasie botaniche, concepite a partire da disegni dipinti utilizzando cosmetici giapponesi, rossetti liquidi e smalti per unghie, si susseguono in sovrapposizioni di veli trasparenti che creano illusioni ottiche, muovendosi all'unisono con chi le indossa. Danno vita a vibranti cromie che trascendono la realtà. Al contempo, fi ori in pelle modellati a mano sbocciano in scultorei top allacciati al collo, aggiungendo tridimensionalità.

Rivolta a donne in perpetuo movimento, la silhouette di questa stagione è architettonica nella sua precisione, ma libera da costrizioni. Tagli e aperture, attentamente studiati, donano respiro, mentre scorci di pelle emanano sensualità. Gilets e reggiseni diventano capi fondamentali, pensati per essere indossati sopra o sotto fluidi ensemble per creare intenzionali giochi di opacità e trasparenza. Il knitwear, architettonico, gioca con luci e ombre, creando forme geometriche che oscillano tra la precisione sartoriale e la fluidità femminile.

Kitten heels che si trasformano anche in mules, per donne che si muovono decise. Una nuova borsa morbida definisce la silhouette, con l’iconica “S” in metallo e charm con fiori in pelle modellati a mano.

Sportmax elimina il superfluo, concentrandosi invece sulla bellezza duratura, sul design funzionale e sulla sensualità.