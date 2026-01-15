Jo Squillo: sotto la guida di Alexandre Mattiussi, l'ANDAM inaugura la competizione del 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Karla Otto e Zalando si uniscono ai principali attori del settore uniti attorno a una missione comune: mettere in luce i designer di domani.
© Ufficio stampa
Da 37 anni, ANDAM riunisce attori istituzionali e privati di rilievo nel settore della moda per sviluppare strategie coordinate e azioni trasversali al fine di offrire ai talenti emergenti degli stilisti contemporanei un supporto finanziario e strategico e garantire il ruolo di Parigi come capitale chiave della moda.
Nel 2026, gli ANDAM Fashion Awards continuano a guadagnare slancio e dimostrano la loro attrattiva globale accogliendo tra i loro sponsor privati:
Gli sponsor che rinnovano annualmente il loro sostegno alle azioni dell’ANDAM sono:
"Sono profondamente onorata e grata ad ANDAM per avermi accolto in questo nuovo ruolo. Supportare questa organizzazione è stata una parte significativa del nostro percorso per molti anni, poiché condividiamo la passione per la scoperta di nuovi talenti e per guidarli nella loro comunicazione, un approccio che è sempre stato al centro del DNA di Karla Otto. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo e di incontrare i talentuosi designer che stanno plasmando il futuro della moda." Alexander Werz, CEO & Partner, KARLA OTTO
Siamo entusiasti di questa partnership con ANDAM e non vediamo l'ora di vedere come i designer si metteranno alla prova in questa nuova edizione. In Zalando, la nostra visione è quella di costruire un ecosistema online leader per la moda e la bellezza in Europa, dove ispirazione, creatività, commercio ed esperienza del cliente convergono. Unendoci ad ANDAM, vogliamo aiutare i designer emergenti a tradurre la loro visione creativa in uno sviluppo sostenibile del brand, in grado di entrare in sintonia con il pubblico di tutta Europa. Grazie alla nostra esperienza, possiamo supportare i talenti nella loro crescita concentrandoci sulla desiderabilità del brand a lungo termine, consentendo loro di concentrarsi su ciò che sanno meglio: plasmare il futuro della moda." Laura Toledano, Direttore Generale Europa Occidentale, ZALANDO.
Alexandre Mattiussi è presidente della giuria e mentore del Gran Premio.
ANDAM inaugura il concorso del 2026 con una dotazione globale di 700.000 euro, confermando la sua posizione di trampolino di lancio insostituibile per il lancio di nuovi marchi contemporanei, in Francia e nel mondo.
Oltre al supporto finanziario, ANDAM sviluppa ogni anno un programma di mentoring globale per questi giovani marchi, grazie al supporto rafforzato dei suoi sponsor e delle istituzioni francesi, per fornire loro i mezzi per sviluppare e sostenere la propria attività. La giuria del 2026 assegnerà cinque premi:
"Essere nominato Presidente della giuria dell'ANDAM 2026 è un grande onore. Ricevere il Grand Prix da Pierre Bergé nel 2013 è stato un momento decisivo della mia carriera. Oggi, è con grande emozione che mi impegno a sostenere la creatività e i talenti emergenti." Alexandre Mattiussi, Direttore creativo e fondatore, AMI Paris.
"Sono orgoglioso e profondamente onorato di assumere il ruolo di mentore per il Premio ANDAM Pierre Bergé. In WSN, la nostra missione è supportare gli stilisti e i marchi che immaginano la moda e la società di domani, un'ambizione che condividiamo pienamente con ANDAM. Ringrazio di cuore Nathalie Dufour per la sua visione e la sua costante dedizione, che rendono ANDAM una forza essenziale nel coltivare nuove voci creative." Frédéric Maus, CEO, WSN
Premio Accessori Moda
Il futuro vincitore dell'Accessories Prize potrà beneficiare del mentoring tramite la guida personale e la consulenza aziendale di Pelagia Kolotouros, Direttore Creativo di Lacoste.
"Sono lieto che Lacoste possa rafforzare ancora una volta il suo legame con ANDAM sostenendo l'Accessories Prize. Con la trasmissione al centro dei nostri valori, la trasmissione del savoir-faire, la promozione della creatività e la condivisione dello spirito di innovazione che ci anima, ci impegniamo a offrire ai giovani designer un accesso privilegiato alla nostra competenza. Non vedo l'ora di incontrare il futuro vincitore e di accompagnarlo nella realizzazione del pieno potenziale della sua visione. I miei più sentiti auguri a tutti i candidati." Pelagia Kolotouros, Direttore Creativo, LACOSTE
Premio per l'innovazione nella moda
Con un valore di 100.000 €, il Premio ANDAM per l'Innovazione nella Moda premierà una start-up, francese o internazionale, che voglia sviluppare il proprio progetto in Francia, che abbia già o voglia avere un'applicazione nel settore della moda. L'azienda dovrà offrire soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscano alla svolta ecologica del settore nei seguenti settori: biotecnologie, nuovi materiali, produzione, distribuzione ed economia circolare.
Yann Gozlan, fondatore e presidente di Creative Valley, offrirà al vincitore della borsa di studio un mentoring della durata di un anno per aiutarlo a sviluppare la propria struttura e ad avere accesso a consulenza e supporto da parte di professionisti del settore della tecnologia della moda.
La giuria del 2026 sarà annunciata a febbraio.
I candidati possono candidarsi online su www.andam.fr fino al 31 marzo.
I finalisti selezionati dalla giuria saranno annunciati a fine maggio.
La riunione della giuria e la cerimonia di premiazione si terranno il 1° luglio.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa