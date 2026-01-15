Jo Squillo: sotto la guida di Alexandre Mattiussi, l'ANDAM inaugura la competizione del 2026

"Sono profondamente onorata e grata ad ANDAM per avermi accolto in questo nuovo ruolo. Supportare questa organizzazione è stata una parte significativa del nostro percorso per molti anni, poiché condividiamo la passione per la scoperta di nuovi talenti e per guidarli nella loro comunicazione, un approccio che è sempre stato al centro del DNA di Karla Otto. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo e di incontrare i talentuosi designer che stanno plasmando il futuro della moda." Alexander Werz, CEO & Partner, KARLA OTTO