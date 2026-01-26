Jo Squillo: Simone Guidarelli x Weissestal: il nuovo linguaggio del design in anteprima a Milano Home 2026

I due servizi sono un trionfo di unicità, raffinatezza e classe, grazie alle preziose finiture in filo oro 24 kt applicate a mano, e ora si completano con nuovi articoli versatili e funzionali. Tra le novità, le mug in diverse versioni di colore e decori, sempre dotate del loro coperchio, per gustare le bevande calde con stile; i vassoi quadrati 15x15 cm, ideali come svuotatasche o per l’ingresso della casa; la coppetta da 8 cm, perfetta per l’aperitivo o piccole sfiziosità; le box tonde portagioie, eleganti e pratiche; e il vassoio rettangolare, ideale per il coffee time o l’antipasto.