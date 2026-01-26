Jo Squillo: Simone Guidarelli x Weissestal: il nuovo linguaggio del design in anteprima a Milano Home 2026
© Ufficio stampa
Souvenirs de Voyage ed Exotic Jungle si arricchiscono di novità in porcellana e tessile, per una casa elegante e raffinata.
Sulla tavola firmata da Simone Guidarelli x Weissestal c’è aria di novità. Le due collezioni Souvenirs de Voyage ed Exotic Jungle si ampliano con alcune new entry e con un’elegante linea tessile: cuscini e tovaglie che dialogano con la porcellana, avvolgendo l’intera casa di charme.
I due servizi sono un trionfo di unicità, raffinatezza e classe, grazie alle preziose finiture in filo oro 24 kt applicate a mano, e ora si completano con nuovi articoli versatili e funzionali. Tra le novità, le mug in diverse versioni di colore e decori, sempre dotate del loro coperchio, per gustare le bevande calde con stile; i vassoi quadrati 15x15 cm, ideali come svuotatasche o per l’ingresso della casa; la coppetta da 8 cm, perfetta per l’aperitivo o piccole sfiziosità; le box tonde portagioie, eleganti e pratiche; e il vassoio rettangolare, ideale per il coffee time o l’antipasto.
Perfetti per la tavola di tutto l’anno, gli accessori dei servizi in porcellana firmati Simone Guidarelli diventano protagonisti della mise en place delle occasioni più importanti. La creatività di Guidarelli non finisce mai di stupire: tra le novità 2026, la linea tessile sviluppata in abbinamento alla porcellana, completamente Made in Italy e in 100% cotone, comprende tovaglie, runner, tovaglioli e cuscini in diverse varianti di colore, declinati nei decori delle collezioni Souvenirs de Voyage ed Exotic Jungle, per avvolgere tutta la casa in un progetto di lusso e bellezza.
Simone Guidarelli, con il suo estro geniale e la sua mente visionaria, dà vita a un nuovo concetto di art de la table, portando la moda nel tableware e trasformando la propria visione creativa, nata nel fashion, in un linguaggio universale che abbraccia anche la tavola e la casa. Le sue collezioni in porcellana raccontano un modo nuovo di vivere il design e l'accoglienza, in un'estetica che unisce eleganza, ironia e sentimento.
I piatti e gli accessori della linea Souvenirs de Voyage narrano storie capaci di toccare le corde più profonde dell’animo: decori sui toni del bianco e del nero, ricchissimi di dettagli, trasportano in mondi lontani ed esotici, in cui immaginazione e realtà si incontrano sulla tavola.
Il variopinto micromondo di Exotic Jungle, invece, evoca una giungla lussureggiante e palpitante di colori, suoni e vita, per donare allegria ed esuberanza alla mise en place. I diversi tratti pittorici dei decori si sovrappongono creando un effetto finale sorprendente e avvolgente, pieno di carattere e fascino.
Le novità di Simone Guidarelli per Weissestal saranno presentate in anteprima al Milano Home 2026, dal 22 al 25 gennaio a Rho Fiera Milano (Stand Weissestal: Pad. 18P - B37 B47 C38 C48), offrendo la possibilità di immergersi completamente nel suo mondo creativo e scoprire un nuovo linguaggio del design applicato alla tavola e alla casa.
