Jo Squillo: Simone Guidarelli firma la Ducati XDiavel V4 per Ducati Monza

A rendere possibile questa sofisticata fusione tra stile e ingegneria è D-Factory, centro stile italiano che unisce tecnologia, ricerca e visione estetica. Dopo la precedente collaborazione per la personalizzazione di una Bentley Continental GT, Simone Guidarelli ha scelto nuovamente D-Factory per dare forma al suo linguaggio visivo attraverso una realizzazione di altissimo livello tecnico e artigianale. Proprio D-Factory rappresenta il punto di contatto tra Simone Guidarelli e Ducati Monza, realtà accomunate dalla ricerca della perfezione e dal desiderio di raccontare il design italiano in tutte le sue sfumature. Da questa sinergia è nato un progetto che non solo interpreta la moto come oggetto di culto, ma la trasforma in una vera opera d’arte contemporanea.