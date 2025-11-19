Jo Squillo: Simone Guidarelli firma la Ducati XDiavel V4 per Ducati Monza
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
L’eccellenza del Made in Italy tra moda, design e motori.
© Ufficio stampa
Il progetto, tra i primi tre classificati a livello nazionale nel concorso Ducati Italia, sarà esposto al Museo Ducati di Borgo Panigale fino a febbraio 2026 in occasione del centenario del brand. Moda, design e alta tecnologia si incontrano in un progetto che celebra la creatività italiana in tutte le sue forme.
Dalla collaborazione tra Simone Guidarelli, Ducati Monza e il laboratorio creativo D-Factory nasce una reinterpretazione e versione unica della Ducati XDiavel V4, un esercizio di stile che unisce la potenza e l’eleganza della meccanica di Borgo Panigale con la visione artistica e onirica di uno dei creativi più eclettici del panorama contemporaneo.
L’iniziativa nasce dal concorso indetto da Ducati Italia che ha coinvolto tutti i rivenditori del Paese nella customizzazione di uno dei modelli iconici della casa motociclistica. La proposta firmata da Simone Guidarelli per Ducati Monza, realizzata con la maestria tecnica di D-Factory, si è distinta per originalità e raffinatezza, posizionandosi tra le prime tre a livello nazionale.
Un riconoscimento che porterà la moto a essere esposta al Museo Ducati Motor Holding di Borgo Panigale fino a febbraio 2026, all’interno di uno speciale allestimento fotografico dedicato alle migliori interpretazioni del concorso in occasione del centenario del brand.
Guidarelli ha scelto di “vestire” la XDiavel V4 con il pattern Renaissance, tratto dalla sua collezione di wallpaper Les Jardins Imaginaires di Simone Guidarelli Home. Una visione rinascimentale applicata al design contemporaneo, il disegno si ispira alle armonie dei cancelli rinascimentali, simbolo di bellezza e libertà, dove sinuosi pesci rossi si muovono tra le fontane come in un sogno di equilibrio e vitalità. Un omaggio alla vita e alla capacità di guardare il mondo, e se stessi, con occhi nuovi.
A rendere possibile questa sofisticata fusione tra stile e ingegneria è D-Factory, centro stile italiano che unisce tecnologia, ricerca e visione estetica. Dopo la precedente collaborazione per la personalizzazione di una Bentley Continental GT, Simone Guidarelli ha scelto nuovamente D-Factory per dare forma al suo linguaggio visivo attraverso una realizzazione di altissimo livello tecnico e artigianale. Proprio D-Factory rappresenta il punto di contatto tra Simone Guidarelli e Ducati Monza, realtà accomunate dalla ricerca della perfezione e dal desiderio di raccontare il design italiano in tutte le sue sfumature. Da questa sinergia è nato un progetto che non solo interpreta la moto come oggetto di culto, ma la trasforma in una vera opera d’arte contemporanea.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa