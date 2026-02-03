Jo Squillo: Silvia De Bastiani - Water and Peaks. An Olympic Journey Through the Alps
La personale, curata da Vera Agosti, è prodotta da Fabbrica del Vapore - Comune di Milano e dalla Fondazione Federica Galli ETS ed è stata resa possibile grazie al contributo di Alps.
In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, la Sala delle Colonne in Fabbrica del Vapore a Milano ospita, dal 12 febbraio al 6 aprile 2026, Silvia De Bastiani - Water and Peaks. An Olympic Journey Through the Alps.
Una mostra ideata appositamente per i temi e i territori che ospiteranno le Olimpiadi Invernali, in cui la pittura diventa strumento immersivo, emozionale e scientifico.