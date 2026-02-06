Jo Squillo: Shaping New Futures: l’experience Salomon X We Are Ona
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Salomon svela SHAPING NEW FUTURES, un’esperienza olimpica immersiva che fonde innovazione, sport e cultura.
© Ufficio stampa
A poche ore dalla Cerimonia di Apertura ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Salomon svela una nuova e audace espressione del proprio brand: SHAPING NEW FUTURES: A Salomon Experience, realizzata in collaborazione con lo studio culinario We Are Ona.
Un invito a guardare avanti
Nel cuore del distretto del design di Milano, questa experience è molto più di un semplice evento: è una dichiarazione di intenti. Un’esperienza orientata al futuro, concepita per esprimere la promessa globale Salomon: SHAPING NEW FUTURES – dare forma al futuro.
Realizzata insieme a We Are Ona, lo studio culinario nomade fondato da Luca Pronzato, l'esperienza fonde brand storytelling e innovazione sensoriale. Un momento unico di ispirazione, significato e movimento che unisce atleti, giornalisti, content creators e protagonisti del mondo olimpico. La direzione culinaria è affidata allo Chef Michele De Liguoro, alla guida di Rovello 18, noto per la sua interpretazione raffinata e contemporanea della tradizione gastronomica milanese.
Questo evento segna la prima attivazione di brand di Salomon in qualità di Premium Partner dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Un’experience che diventa metafora di direzione, impegno e trasformazione: una visione condivisa dagli atleti e da tutti coloro che contribuiscono a plasmare lo sport dall’interno. Questa visione prende forma in un’installazione dining dal carattere futuristico: una scenografica tavola-rampa scultorea a specchio, simbolo di velocità, elevazione e della traccia lasciata da chi contribuisce a plasmare il futuro. Al tempo stesso funzionale e simbolica, rappresenta il progetto di design più audace mai realizzato da We Are Ona ed è il fulcro dell’intera experience.
“Salomon sta entrando in una nuova era – dichiara Scott Mellin, Global Chief Brand Officer di Salomon – Questo momento segna non solo la nostra prima partnership ufficiale con i Giochi Olimpici, ma anche un nuovo modo di esprimere chi siamo: un brand guidato dall’innovazione, dal senso di responsabilità e dalla volontà di contribuire attivamente al futuro dello sport e della cultura”.
Radicata nelle Alpi francesi, Salomon è da sempre un brand in movimento, impegnato a spingersi oltre i confini dell’innovazione, della performance e della cultura outdoor. SHAPING NEW FUTURES rappresenta l’impegno di lungo periodo del brand verso la trasformazione del prodotto, delle pratiche, della cultura e delle prospettive.
Durante i Giochi Olimpici Invernali, questa promessa prende forma in una narrazione dedicata: Shapers in Motion. Un racconto che rende omaggio a chi oggi contribuisce a plasmare lo sport: dagli atleti d’élite ai volontari, dai creator a tutte le persone che portano avanti lo spirito olimpico. È l’espressione emotiva, inclusiva e culturale del ruolo di Salomon come moderno brand lifestyle dedicato agli sport di montagna.
Anne-Laure Nicod, Global Brand PR & Communication Director di Salomon, afferma: “Non vogliamo semplicemente essere presenti ai Giochi, ma vogliamo arrivarci con un messaggio chiaro. Shaping New Futures è il modo in cui trasformiamo la nostra promessa in un’esperienza concreta. È uno spazio in cui tutto converge: innovazione, cultura, brand e community”.
Un percorso tra innovazione e identità
Al centro di SHAPING NEW FUTURES prende vita uno spazio immersivo dedicato al brand, che accompagna gli ospiti attraverso i territori chiave che definiscono la presenza olimpica di Salomon:
GRAVEL RUNNING: la categoria di prodotto rivoluzionaria di Salomon, progettata per terreni misti e pratiche ibride. Nata dallo spirito dell’esplorazione, il Gravel Running incarna libertà, versatilità e nuove forme di movimento. È pensata per menti off-track, per chi vede la corsa non come pura performance, ma come un percorso di scoperta, istinto ed espressione personale.
SPORTSTYLE: nata tra le montagne, reinventata in città. La linea Sportstyle di Salomon, basata sulla performance e radicata nell’innovazione outdoor, si è trasformata in una vera e propria icona culturale. Questo spazio celebra una selezione di modelli emblematici che mostrano come il DNA progettuale di Salomon abbia superato i confini dei sentieri per influenzare la moda globale, passando da icone tecniche a reinterpretazioni audaci, oggi protagoniste nelle strade delle città di tutto il mondo.
COLLEZIONE S/LAB EQUIPE: progettata per soddisfare i più elevati standard delle discipline Nordic, Biathlon, Snowboard e Sci Alpino, questa collezione rappresenta l’apice delle prestazioni negli sport invernali di Salomon. Spinta dall’innovazione, garantisce performance senza compromessi e allo stesso tempo infonde fiducia, energia e orgoglio in gara. I modelli sono caratterizzati dal celebre blu da competizione Salomon, un colore diventato simbolo di risultati atletici straordinari.
THE ADAPTIVE PROJECT: il programma di innovazione inclusiva co-sviluppato con il para-team di Salomon, che apre nuove possibilità di movimento, competizione e fiducia in sé stessi. Una potente espressione che combina trasformazione, accessibilità e design industriale: tutti elementi chiave dell’identità olimpica di Salomon.
UNIFORMI OLIMPICHE E PARALIMPICHE: in qualità di Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Salomon ha progettato e fornito le divise ufficiali per tutti i volontari e tedofori. Il brand ha equipaggiato oltre 18.000 volontari e membri dello staff con oltre 400.000 capi tecnici, realizzando un impegno operativo e creativo di grande portata, che racchiude innovazione, performance e un comune lascito olimpico e paralimpico.
Luca Pronzato, Founder e Creative Director di We Are Ona, dichiara: “Salomon è un brand che parla alla nostra generazione attraverso design e innovazione. Ispirati dalla loro visione, abbiamo creato un’esperienza unica firmata We Are Ona, capace di rifletterne i valori e dando vita a qualcosa di memorabile, dove ogni dettaglio conta”.
Un momento che segna un nuovo inizio
SHAPING NEW FUTURES: EXPERIENCE rappresenta la prima espressione del percorso olimpico di Salomon, pensata non solo per celebrare, ma per dare forma alla propria visione.
Un’esperienza che racchiude la capacità del brand di fondere performance e cultura, design e visione, innovazione e storytelling emozionale.
È così che Salomon entra a far parte dei Giochi Olimpici Invernali: con innovazione. Con visione. Con i shapers in motion, chi plasma il futuro in movimento.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa