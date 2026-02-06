Jo Squillo: Shaping New Futures: l’experience Salomon X We Are Ona

S/LAB PHANTASM 3: l’apice dell’innovazione Salomon nella corsa su strada. Progettata in laboratorio, perfezionata in galleria del vento e testata in gara da atleti d’élite, questa scarpa garantisce velocità, aerodinamicità e precisione senza compromessi, offrendo le massime prestazioni su strada.

GRAVEL RUNNING: la categoria di prodotto rivoluzionaria di Salomon, progettata per terreni misti e pratiche ibride. Nata dallo spirito dell’esplorazione, il Gravel Running incarna libertà, versatilità e nuove forme di movimento. È pensata per menti off-track, per chi vede la corsa non come pura performance, ma come un percorso di scoperta, istinto ed espressione personale.

SPORTSTYLE: nata tra le montagne, reinventata in città. La linea Sportstyle di Salomon, basata sulla performance e radicata nell’innovazione outdoor, si è trasformata in una vera e propria icona culturale. Questo spazio celebra una selezione di modelli emblematici che mostrano come il DNA progettuale di Salomon abbia superato i confini dei sentieri per influenzare la moda globale, passando da icone tecniche a reinterpretazioni audaci, oggi protagoniste nelle strade delle città di tutto il mondo.

COLLEZIONE S/LAB EQUIPE: progettata per soddisfare i più elevati standard delle discipline Nordic, Biathlon, Snowboard e Sci Alpino, questa collezione rappresenta l’apice delle prestazioni negli sport invernali di Salomon. Spinta dall’innovazione, garantisce performance senza compromessi e allo stesso tempo infonde fiducia, energia e orgoglio in gara. I modelli sono caratterizzati dal celebre blu da competizione Salomon, un colore diventato simbolo di risultati atletici straordinari.

THE ADAPTIVE PROJECT: il programma di innovazione inclusiva co-sviluppato con il para-team di Salomon, che apre nuove possibilità di movimento, competizione e fiducia in sé stessi. Una potente espressione che combina trasformazione, accessibilità e design industriale: tutti elementi chiave dell’identità olimpica di Salomon.