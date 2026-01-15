Logo Tgcom24
Jo Squillo: Scotch & Soda, la collezione Pre-Spring 2026

Un racconto visivo e sensoriale che celebra il ritorno alla leggerezza, all’espressione personale e al piacere di vestirsi senza regole.

15 Gen 2026 - 08:00
La collezione anticipa la nuova stagione con un guardaroba versatile, pensato per accompagnare la transizione tra inverno e primavera con naturalezza e stile.

Ispirata allo spirito libero di Amsterdam e al dialogo costante tra passato e presente, la Pre-Spring 2026 unisce silhouette rilassate, dettagli sartoriali e influenze vintage rilette in chiave contemporanea. I capi giocano con contrasti equilibrati: volumi morbidi e strutture precise, texture materiche e superfici leggere, funzionalità e carattere.

La palette cromatica si muove tra toni naturali e sfumature polverose, arricchite da accenti più vivaci che evocano energia e ottimismo. I tessuti privilegiano comfort e qualità, con particolare attenzione alle finiture e ai dettagli distintivi che da sempre definiscono il DNA del brand.

La collezione Pre-Spring 2026 è pensata per un lifestyle dinamico e inclusivo: capi facili da indossare, da sovrapporre e reinterpretare, che invitano a costruire look personali e autentici, dal quotidiano urbano ai momenti di evasione.

Con questa nuova proposta, Scotch & Soda conferma la propria visione di una moda curata ma spontanea, dove creatività, artigianalità e spirito indipendente convivono in perfetto equilibrio.

La collezione Pre-Spring 2026 sarà disponibile nei negozi Scotch & Soda e online su scotchandsoda.com.

