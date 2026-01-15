Jo Squillo: Scotch & Soda, la collezione Pre-Spring 2026

Ispirata allo spirito libero di Amsterdam e al dialogo costante tra passato e presente, la Pre-Spring 2026 unisce silhouette rilassate, dettagli sartoriali e influenze vintage rilette in chiave contemporanea. I capi giocano con contrasti equilibrati: volumi morbidi e strutture precise, texture materiche e superfici leggere, funzionalità e carattere.