Jo Squillo: Scotch & Soda, la collezione Pre-Spring 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Un racconto visivo e sensoriale che celebra il ritorno alla leggerezza, all’espressione personale e al piacere di vestirsi senza regole.
© Ufficio stampa
La collezione anticipa la nuova stagione con un guardaroba versatile, pensato per accompagnare la transizione tra inverno e primavera con naturalezza e stile.
Ispirata allo spirito libero di Amsterdam e al dialogo costante tra passato e presente, la Pre-Spring 2026 unisce silhouette rilassate, dettagli sartoriali e influenze vintage rilette in chiave contemporanea. I capi giocano con contrasti equilibrati: volumi morbidi e strutture precise, texture materiche e superfici leggere, funzionalità e carattere.
La palette cromatica si muove tra toni naturali e sfumature polverose, arricchite da accenti più vivaci che evocano energia e ottimismo. I tessuti privilegiano comfort e qualità, con particolare attenzione alle finiture e ai dettagli distintivi che da sempre definiscono il DNA del brand.
La collezione Pre-Spring 2026 è pensata per un lifestyle dinamico e inclusivo: capi facili da indossare, da sovrapporre e reinterpretare, che invitano a costruire look personali e autentici, dal quotidiano urbano ai momenti di evasione.
Con questa nuova proposta, Scotch & Soda conferma la propria visione di una moda curata ma spontanea, dove creatività, artigianalità e spirito indipendente convivono in perfetto equilibrio.
La collezione Pre-Spring 2026 sarà disponibile nei negozi Scotch & Soda e online su scotchandsoda.com.
