Jo Squillo: Schiaparelli, la collezione Haute Couture per lʼinverno 2020/21

Nasce così la collezione "Imaginaire". Ed ecco le sue parole: "Il 29 giugno 2020 mi sono svegliato presto nel mio appartamento di New York sulla 12esima strada, mi sono messo la mascherina e sono uscito per affrontare un altro giorno di vita in quarantena."

Tre mesi fa sono rimasto bloccato a New York mentre facevo un rapido viaggio di ritorno negli Stati Uniti, e la Maison Schiaparelli si è presa una pausa. Ognuno ha la sua storia di isolamento, alcune sono strazianti, altre tragiche, altre di totale solitudine. I più fortunati hanno potuto trascorrere tempo nella natura, lontano dalla vita di città. La mia esperienza è stata condivisa con milioni di altri newyorkesi: è stata privilegiata, ma niente di straordinario. Straordinario è stato poter camminare nel parco di Washington Square un lunedì mattina e di abbozzare una collezione Haute Couture. Una collezione molto speciale per me.

La pandemia ha invertito tutto quello che sapevamo. Al posto di una squadra per realizzare questa collezione, ho solo la mia immaginazione. Per progettare e disegnare su una panchina del parco, al posto di farlo in Place Vendôme a Parigi.

Tutto è cambiato, ma la voglia di creare non è mai stata più rilevante, né più profonda. Questa collezione è un omaggio a questo impulso. È anche il motivo per cui il mondo di Schiaparelli non si è mai sentito più coinvolto dal nostro tempo. La dedizione di Elsa verso il surreale, la fascinazione per l'inversione della realtà quotidiana, non è mai stata così attuale. Questa collezione è piena di omaggi al suo lavoro e alle sue ossessioni, fatte a modo mio, nei termini di un linguaggio contemporaneo".