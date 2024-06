Jo Squillo: Schiaparelli, la collezione Haute Couture Fall/Winter 2024/25

Questo disegno più ampio è l’universo in continua espansione della Maison Schiaparelli. Recentemente mi è stato detto che “la gente non compra Schiaparelli, la colleziona”. Questo tipo di fedeltà è ispirata esclusivamente da un rapporto unico tra cliente e creazione. È questo che rende la Haute Couture così speciale: è l’espressione della mia visione della Maison oggi, libera dal marketing e dal merchandising. Ma è anche qualcos’altro: un modo per onorare questo rapporto, uno dei più intimi al mondo, quello in cui do alle donne il potere di rinascere, ancora e ancora e ancora. Daniel Roseberry.