Jo Squillo: Salvatore Ferragamo, la collezione per lʼestate 2021

"Nei mesi trascorsi in casa durante il lockdown, ho riguardato i classici di Hitchcock. Prima, i suoi film mi sembravano ambientati in un mondo surreale e insolito. Ma guardarli in quel contesto è stato diverso perché la nostra vita era improvvisamente diventata così, surreale e di una nuova bellezza." E' da questa frase di Paul Andrew che parte la collezione per l'estate 2021 di Salvatore Ferragamo.