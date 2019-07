Salvatore Ferragamo trae spunto dal passato per ridisegnare il futuro. Partendo da nuove calzature ispirate ai modelli dell'archivio Ferragamo, Paul Andrew e Guillaume Meilland creano insieme una collezione uomo e donna che si distingue per leggerezza e versatilità.

La sfilata riprende e sviluppa il nuovo canone stabilito con la Fall/Winter 2018, al contempo sofisticato, esclusivo e inclusivo.

Nell'unione di artigianato di alta qualità e tecnologia all'avanguardia, i due creativi danno forma a un concetto di lusso che evoca l'umile funzionalità dell'abbigliamento da lavoro – in un tributo al percorso di Salvatore Ferragamo, che emigrò in America poverissimo per inseguire il suo sogno – e al contempo allineandosi al linguaggio della moda nel 2019.