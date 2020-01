Jo Squillo: Salvatore Ferragamo, lʼuomo per lʼinverno 2020/21

Pur mantenendo l’estetica dell’uniforme l’idea è stata quella di sovvertirne i canoni, usando materiali dalla texture lussuosa e mescolandone i tratti tipici. Gli abiti ci definiscono; ma se scelti con criterio e senza inibizioni sono uno strumento per sperimentare, evolvere e trasformare. Se nella moda femminile questo concetto è più scontato non lo è altrettanto per l’uomo. Per questo ho voluto liberarlo da un’identità univoca: può avere tante sfaccettature e può cambiare, sempre. È la libertà, che vogliamo

esplorare in questi anni ‘20”.

