Jo Squillo: Salomon presenta la nuova S/LAB Phantasm 3: l’aerodinamica applicata alla corsa su strada

Grazie alla collaborazione con Swiss Side – azienda specializzata in aerodinamica, con un background in Formula 1 e oggi punto di riferimento nel ciclismo e nel triathlon – Salomon ha confrontato la S/LAB Phantasm 2 con 12 modelli concorrenti, evidenziando differenze significative legate a forma e costruzione. Il team di ingegneri ha quindi modificato progressivamente la scarpa utilizzando plastilina, nastro sui lacci e variazioni della suola anteriore e posteriore, analizzando l’impatto aerodinamico di ogni singolo intervento.