Jo Squillo: Saint Laurent, la campagna eyewear Fall-Winter 2025
La campagna Eyewear Saint Laurent Fall-Winter 2025 incarna l'estetica di Anthony Vaccarello per il brand - un'eleganza senza tempo unita ad un design audace e contemporaneo - perfettamente tradotta in una raffinata selezione di montature da sole e da vista.
Silhouette iconiche vengono reinterpretate e affiancate a forme nuove. La collezione spazia dai modelli in acetato audaci e di grande impatto, alle montature rettangolari sottili con raffinate costruzioni in metallo dalla precisione architettonica. Gli iconici modelli cat-eye di Saint Laurent restano i protagonisti della collezione.
Un elemento distintivo è il dettaglio angolare, che si evolve con linee più nette e sfaccettature più elaborate, conferendo un accento architettonico agli occhiali da sole: un richiamo sottile ma significativo all'eredità del brand.
