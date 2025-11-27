Logo Tgcom24
Modamania
Saint Laurent.

Jo Squillo: Saint Laurent, la campagna eyewear Fall-Winter 2025

La campagna Eyewear Saint Laurent incarna l'estetica di Anthony Vaccarello per il brand.

27 Nov 2025 - 08:00

La campagna Eyewear Saint Laurent Fall-Winter 2025 incarna l'estetica di Anthony Vaccarello per il  brand - un'eleganza senza tempo unita ad un design audace e contemporaneo - perfettamente tradotta in una raffinata selezione di montature da sole e da vista.

Silhouette iconiche vengono reinterpretate e affiancate a forme nuove. La collezione spazia dai modelli in acetato audaci e di grande impatto, alle montature rettangolari sottili con raffinate costruzioni in metallo dalla precisione architettonica. Gli iconici modelli cat-eye di Saint Laurent restano i protagonisti della collezione.

Un elemento distintivo è il dettaglio angolare, che si evolve con linee più nette e sfaccettature  più elaborate, conferendo un accento architettonico agli occhiali da sole: un richiamo sottile ma significativo all'eredità del brand.

