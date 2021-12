Jo Squillo: Roberto Cavalli, la collezione Primavera/Estate 2022

Per questo debutto in passerella, Puglisi porta in scena tutto l'heritage della Maison, ma rivisitato in chiave assolutamente moderna e personale.

E allora, ecco, che grande protagonista di questa collezione è il motivo “Wild Tiger”, rieditato in chiave assolutamente bold. A dargli l'idea Kim Kardashian, che gli aveva scritto dicendogli che aveva comprato quell'abito sottoveste della collezione autunno-inverno 2001/2002 in un negozio vintage di Los Angeles.

E così, ecco che il pensiero creativo di Puglisi si scatena con questa fantasia, trasformandola e facendola diventare una delle protagoniste più hot della collezione. Eccola vestire tutto il guardaroba, sia per lei che per lui. Audace e graffiante, si porta all over, o si abbina ad altri pezzi animalier.

Eh, sì, perché' la collezione di Cavalli ruggisce in tutte le sue sfaccettature, come nell'iconica t-shirt dove tutti gli animali della savana si incontrano in un pot pourry che lascia il segno.