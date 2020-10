Jo Squillo: Redemption, la collezione per lʼestate 2021

Il direttore creativo Gabriele "Bebe" Moratti ama l’eleganza con un tocco di ribellione e tinge la ribellione con la raffinatezza dell’eleganza. Per sottolineare l’assunto, questa stagione Redemption presenta la nuova collezione, per la prima volta all’interno del calendario milanese, attraverso un video narrativo, girato in una meravigliosa villa e giardino nelle campagne pavesi. Mentre un gruppo di glamourose ragazze - rockstar, per l’appunto - si riunisce e scorrazza en plein air, lo stile libero di Redemption si materializza con il massimo effetto, completo di colonna sonora rock composta dallo stesso Moratti. Eppure è l’abbigliamento e il modo in cui esso è realizzato - nel pieno rispetto di un programma sostenibile - a trasmettere il vero messaggio: glamour responsabile.

A Day at the Races, dall’album dei Queen del 1976 - il seguito di A Night at the Opera, che ha ispirato la collezione precedente - è il titolo della nuova prova di Redemption, la più sontuosa e ricca di colore per il marchio. Guardando ad immagini di sfarzo anni Ottanta, Moratti immagina cosa succederebbe se un gruppo di punk partecipasse alle gare di Ascot. Il risultato è sensuale quanto seducente: un mix perfetto di tailoring impeccabile e abiti iperfemminili, di linee decise e curve voluttuose. Blazer mannish, orli corti, fiocchi, drappeggi fluidi, strascichi sono gli elementi iconografici di un collage riottosamente elegante. Il play-off di maschile e femminile segna il ritmo, in giustapposizioni di tagli sartoriali e drappeggi sensuali, di rigore e languido abbandono. La palette è un mix di rosa shocking, blu elettrico, verde smeraldo, nero e bianco, messa in risalto dall’amalgama di sete, lane dry, raso, duchesse. Con l’obiettivo di raggiungere al più presto la totale sostenibilità, al fine di avere un marchio che stia veramente e pienamente dalla parte del bene, quasi tutti i materiali sono certificati, e così le pelli e persino le paillettes utilizzate per i ricami.

L’agenda sostenibile è un impegno per Redemption, ma questo non sminuisce la ricerca di eleganza. Al contrario, la amplifica. Per Redemption, infatti, il look rock’n’roll è lo specchio di una mentalità responsabile e questo oggi fa la

differenza. La ribellione ha bisogno non solo di eleganza, ma anche di coscienza.

Il glamour non è evasione, ma un modo per vivere responsabilmente.