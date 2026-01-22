Jo Squillo: Ralph Lauren, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

"Ho iniziato con una cravatta, anche se per me non si è mai solo trattato di una cravatta ma di uno stile di vita. Quando ho iniziato a disegnare le mie collezioni uomo mi sono ispirato alla tradizione senza tempo, senza mai esserne vincolato. Quello che creo prende vita nei vari mood che propongo. La Collezione Fall 2026 si ispira a diversi stili di vita di un uomo, all’individualità e al gusto personale dell’uomo moderno. L’eleganza disinvolta di Purple Label e lo spirito “preppy” rivisitato di Polo riflettono esattamente i miei mondi, ciò in cui credo". —Ralph Lauren