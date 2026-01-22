Jo Squillo: Ralph Lauren, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027
L’autentico stile americano di Ralph Lauren è una firma riconoscibile da quasi sessant'anni, ispirato ai classici codici tradizionali casual-sportivi e all'eleganza senza tempo.
La sfilata si è aperta con la collezione Polo Ralph Lauren Fall 2026 con la rivisitazione in chiave moderna delle icone tradizionali e del classico abbigliamento del workwear americano.
I capi iconici presentano abbinamenti di tessuti inaspettati, mentre i capi dell’heritage, dalla maglieria in lana spazzolata ai capispalla trapuntati, propongono tonalità decise e marcate con proporzioni audaci. Il tailoring offre silhouette rilassate senza nulla togliere all’eleganza raffinata, che e’ la firma intramontabile del brand. Le borse della Heritage Collection e gli stivali Alpine completano la linea degli accessori della collezione.
Per questa stagione, il programma “Artist in Residence “con i designer Oceti Sakowin Jocy e Trae Little Sky presenta anche i nuovi capi della collaborazione Polo Ralph Lauren x TÓPA, che riportano nella collezione l'autentica arte delle pianure settentrionali.
La collezione Purple Label incarna i valori pilastro di Ralph Lauren nelle forme e proporzioni, nella funzione e nella autenticità. Le icone dell'abbigliamento maschile americano sono reinterpretate con l’eleganza disinvolta tipica del DNA del brand: giacche sportive in fine cashmere, finiture pregiate double-face e capispalla funzionali per mettere in risalto la precisione scultorea. Il tailoring sartoriale e l'eveningwear sottolineano l'ineguagliabile attenzione ai dettagli di Purple Label, una declinazione del concetto di lusso fondato su uno stile senza tempo, dove ogni cucitura racconta una storia.
Sulla scia della continuativa collaborazione con Neil Zarama (Chiricahua Apache Nation), la collezione presenta fibbie per cinture fatte a mano e gioielli in argento decorati con turchesi.
La collaborazione fa parte del programma Authentic Makers di Ralph Lauren, che invita artigiani che praticano mestieri antichi a progettare e realizzare prodotti utilizzando tecniche tradizionali in collaborazione con i team di Ralph Lauren.
L’eveningwear esptime pienamente lo stile di vita dell’uomo Ralph Lauren con i codici iconici e le diverse sensibilità esaltate attraverso uno stile impeccabile e senza pari.
"Ho iniziato con una cravatta, anche se per me non si è mai solo trattato di una cravatta ma di uno stile di vita. Quando ho iniziato a disegnare le mie collezioni uomo mi sono ispirato alla tradizione senza tempo, senza mai esserne vincolato. Quello che creo prende vita nei vari mood che propongo. La Collezione Fall 2026 si ispira a diversi stili di vita di un uomo, all’individualità e al gusto personale dell’uomo moderno. L’eleganza disinvolta di Purple Label e lo spirito “preppy” rivisitato di Polo riflettono esattamente i miei mondi, ciò in cui credo". —Ralph Lauren
