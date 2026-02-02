Jo Squillo: Rahul Mishra, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

L'alchimia riflette sulla transitorietà di queste forme di vita fondamentali, interpretandole come sono percepite, non viste. Un pellegrinaggio in alta moda, alla ricerca di sensazioni e sentimenti. Inizia dall'etere (akasha), la vastità cosmica, l'eterno silenzio; che non è il nulla, ma potenziale intelligibile. L'impressione dell'aria (vayu), la sua leggerezza, il movimento e l'enorme forza, tracciata nel tessuto attraverso l'istinto e la memoria. Il fuoco (agni) è la forza trasformativa, come una contemplazione. Informe per natura, ma dà forma a tutto ciò che tocca. L'acqua (apas), obbediente alla gravità ma costantemente in movimento, uno specchio per la luna e il mondo che la circonda, eppure umilmente adattabile a ogni contenitore in cui si trova. E la Terra, il registro dei ricordi dell'eternità. Plasmata dalle interazioni tra le altre forme, è un contenitore che ne conserva le tracce e le consistenze, la forza della resilienza e della tenerezza.