Jo Squillo: Raffaela D'Angelo, la collezione Summer 2024

Romantico a tinte forti, il prossimo Beachwear sarà ricco di fresche stampe floreali in color lime, affiancate a disegni botanici nel colore papaya, abbinati a citazioni e ispirazioni indiane color zafferano.

Artigianalità e Hi-tech, si combinano in un Brand 100% Made in Italy, dove le protagoniste sono le fibre naturali e pregiate come la seta, il lino, il cotone, la viscosa.

A chiudere la sfilata la nuova capsule “Black Label”, un beachwear che porta nelle occasioni per tutto l’anno l’eleganza del nero.