Jo Squillo: Raffaela D'Angelo, la collezione Spring-Summer 2026

La SS26 si muove tra sogno e concretezza, tra il desiderio di evasione e la praticità di capi pensati per accompagnare ogni momento della giornata estiva — dalla spiaggia al tramonto, fino alla sera. Raffaela D’Angelo costruisce un guardaroba completo che celebra la donna nella sua pluralità: romantica e grintosa, sofisticata e leggera, sensuale e mai esibita.