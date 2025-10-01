Jo Squillo: Raffaela D'Angelo, la collezione Spring-Summer 2026

Un viaggio visivo che racconta la bellezza nella sua forma più naturale, tra trame preziose, cromie vibranti e silhouette che accarezzano il corpo senza costringerlo.
La SS26 si muove tra sogno e concretezza, tra il desiderio di evasione e la praticità di capi pensati per accompagnare ogni momento della giornata estiva — dalla spiaggia al tramonto, fino alla sera. Raffaela D’Angelo costruisce un guardaroba completo che celebra la donna nella sua pluralità: romantica e grintosa, sofisticata e leggera, sensuale e mai esibita.
Protagoniste assolute della collezione sono le stampe floreali tridimensionali, i motivi tappezzeria, le righe decorativee i giochi di trasparenza. I pattern si sovrappongono creando un effetto grafico ma bilanciato, in cui ogni capo sembra raccontare una storia. Le righe, declinate in versioni multicolor o tono su tono, attraversano i capi come segni pittorici, intervallati da ricami, pizzi e inserti in macramè realizzati a mano.
La palette cromatica alterna nuance solari e vibranti — verde bosco, rosso lacca, arancio e rosa bougainvillea — a tinte più sobrie come blu profondo e sabbia, che sostituiscono il nero tradizionale con eleganza contemporanea. Ogni colore è pensato per esaltare la texture del tessuto e creare combinazioni visive di forte impatto, ma sempre raffinate.
La SS26 di Raffaela D’Angelo non è solo una collezione, ma una dichiarazione di intenti: scegliere la bellezza come libertà, lo stile come linguaggio dell’anima, l’artigianalità come atto culturale. In un mondo che corre, Raffaela D’Angelo invita a rallentare, respirare, sentirsi a proprio agio nel proprio corpo e nei propri sogni.
