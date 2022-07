Jo Squillo: Raffaela D'Angelo, la collezione Estate 2023

In un susseguirsi di emozioni e di ispirazioni si riscopre il piacere di vivere liberamente la propria femminilità e di ridefinirla in ogni momento della giornata. Al mare e in città, le sere d'estate si animano di seducenti caftani, di gonne e di tubini fascianti che diventano emblema del girl power, di lunghi abiti romantici. I costumi da bagno si scelgono per la spiaggia e si reinterpretano nelle atmosfere urban come body o top da abbinare a gonne, pantaloni e leggings. Borse e cinture completano i look. I colori sono decisi, ma mai aggressivi; gli accostamenti cromatici vibrano in sofisticati giochi di contrasto fra il cacao e il giallo, il rosa e il turchese, il fucsia e il blu. Le campiture piene si alternano a stampe dall'effetto maltinto: le sfumature delle terre richiamano gli scenari del deserto, quelle del turchese simulano le increspature del mare e il fucsia rievoca l'incanto effimero di una fioritura. La Summer 2023 di Raffaela D'Angelo è gioiosa ed elegante, sexy e ricercata.

Accanto alle cromie, la collezione presenta il consueto tema del bianco interpretato nel cotone ricamato, nei preziosi pizzi, nei fiori in macramè dall'effetto tridimensionale, nelle microfibre traforate e spalmate che si mescolano in un effetto tapestry per dare movimento ai capi.

La sensibilità stilistica di Raffaela D'Angelo e la preziosità delle lavorazioni Made in ltaly, che mescolano ricami realizzati a mano e interventi hi-tech come le finiture a laser, vanno di pari passo con la ricerca sui materiali: i tessuti naturali e sostenibili, come la microfibra riciclata, il cotone e la viscosa bio, restituiscono una vestibilità perfetta e una straordinaria piacevolezza tattile.

La natura è protagonista anche nei motivi e nei dettagli stilistici. Maxi iris si mescolano a morbide geometrie, i copiosi petali delle rose rivelano un disegno decisamente grafico, le frange si muovono al vento come in una danza: quella delle due coppie di ballerini della Scala di Milano che si esibiscono sulla passarella della sfilata, per infondere ispirazione e bellezza.