Jo Squillo: Prada, la collezione Uomo Autunno/Inverno 2022/23

Gli attori sono interpreti della realtà, chiamati a dar voce alla verità attraverso le loro interpretazioni. Il cast include 10 star di Hollywood di fama mondiale: Thomas Brodie-Sangster, Asa Butterfield, Jeff Goldblum, Damson Idris, Kyle MacLachlan, Tom Mercier, Jaden Michael, Louis Partridge, Ashton Sanders e Filippo Scotti.

Abbandonando la gerarchia, viene conferita dignità all’abbigliamento pragmatico e alle uniformi della vita reale, realizzati in pelle pregiata e silk tech come segno di rispetto e prestigio. A questi si affianca il linguaggio della sartoria, con una formalità che infonde importanza. Il pragmatismo può influenzare l’eleganza - i metodi della manifattura sartoriale sono applicati alla maglieria, alle giacche bomber e ai parka, conferendo formalità a questi capi d’abbigliamento universali. L’eleganza diventa un mezzo per esaltare e conferire significato.