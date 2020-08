Jo Squillo: Prada, la collezione per lʼestate 2020

Una collezione che racconta il potere che le donne esercitano sugli abiti e il trionfo dello stile sulla moda. Si pone l’accento sul modo di portare un abito, sulla personalità della donna che lo indossa, aprendo così la via a una nuova pluralità. Ogni ensemble diviene un ritratto di ciascuna donna. Chi veste un abito ne trasforma il significato e la nostra interpretazione. L’impressione è di una genuina disinvoltura improntata all’impulsività, all’improvvisazione, alla spontaneità. Un’implicita noncuranza che si manifesta nel momento in cui gli abiti vengono indossati.

I riferimenti ai decenni passati sono accidentali, citazioni di ‘cliché’ stilistici più che di mode, silhouette e forme che definiscono epoche specifiche, come gli anni ‘20, ‘70 e ‘90, parlando di una cultura più ampia. Nella collezione tali espressioni sartoriali vengono mescolate tra loro in un flusso costante, a evitare l’effetto retrospettiva. Rifuggendo ogni facile classificazione diventano contemporaneamente tutto e niente, contraddicono, ridimensionano e reinterpretano.

Le donne riattivano queste citazioni estetiche indossandole, aprendo la strada alla loro rivalutazione. I capi sono archetipici e auto-referenziali: ognuno dichiara e delinea il proprio modello di forma. L’estrapolazione di un singolo pezzo da un ensemble, il suo passaggio da una persona a un’altra altera automaticamente la percezione così come l’accostamento con altri indumenti. C‘è un senso di immediatezza e spontaneità evocato dalla crudezza, dalla gestualità naif e dai tessuti semplici: kid mohair; maglia a coste sottili; pelle ricamata tagliata a vivo; garza di seta. Oro e broccato vengono utilizzati come un’interpunzione a contrasto, un’interruzione.

Classicismo e classicismo Prada: ci sono elementi di una storia universale e componenti specifici immediatamente riconoscibili come Prada. Costruzioni, ricami, motivi, combinazioni di colori, principi fondamentali, codici. Elementi che enfatizzano una preminenza complessiva dello stile sulla moda, una preminenza senza tempo.