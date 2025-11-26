Jo Squillo: Portrait Milano inaugura “The Gift: Portrait of a Winter’s Tale”

“The Gift: Portrait of a Winter’s Tale” rappresenta dunque, nel nome e non solo, la possibilità di regalare opportunità e futuro a chi ne ha più bisogno. “The Gift nasce dal desiderio di offrire qualcosa di bello alla città e, allo stesso tempo, di trasformare la gioia del Natale in un atto di generosità condivisa. È un regalo a Milano, ma anche un modo per restituire, con gratitudine, ciò che ogni giorno riceviamo da questa città straordinaria. Un progetto che ci vede accanto a Ferragamo, il primo brand supporter che ci ha creduto fin dal nostro primo incontro. A lui si sono aggiunti poi anche Perfect Moment e Lindt. Una cordata virtuosa che ci rende molto orgogliosi.” – dichiara Valeriano Antonioli, Amministratore Delegato di Lungano Collection a cui Portrait Milano fa capo.