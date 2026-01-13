Jo Squillo: Pomandère, la collezione Spring-Summer 2026

La ricerca tessile, da sempre cuore pulsante di Pomandère, si amplia in questa stagione con una pluralità di superfici e lavorazioni che raccontano la bellezza imperfetta del paesaggio selvaggio. Il cotone, proposto in molteplici declinazioni, spazia dal popeline — unito, patchwork e con piping a contrasto — fino al voile ricamato e alla garza crêpe dal sapore romantico. La stampa dégradé, ispirata al manto dei cavalli e realizzata con pittura artigianale, aggiunge un tocco di unicità. Lo chiffon di cotone-seta, con macro righe vacanziere, e il madras ultra-leggero ridefiniscono l’idea di camiceria country in chiave femminile.

Lo shantung rigato di viscosa-cotone-seta impreziosisce i capi più eleganti, mentre l’accoppiato seta-cotone, trattato con tintura in capo, offre superfici lucenti e vissute.

La gabardina e il panama di cotone, con lavaggi “sun-faded”, riportano alla dimensione desertica, mentre i lini in varie grammature compongono un guardaroba completo e versatile. La viscosa-lino, fluida e raffinata, è arricchita da una tintura dégradé a immersione. I tessuti transizionali come il drill di TENCEL™ e la flanella cotone-lana allungano la vita stagionale della collezione.

Il denim gioca un ruolo innovativo: il carbone con trama bianca è lavorato con abrasione laser e arricchito da dettagli floreali in rilievo; il bull denim, tinto con la tecnica indaco-zolfo, propone contrasti minerali profondi e vibranti.

La maglieria arricchisce il guardaroba con proposte che uniscono comfort e femminilità. Il cotone-lino, fresco e arioso, richiama la texture dei cactus grazie a superfici mosse e micro frange; il cotone a effetto lucido aggiorna i basici quotidiani. Il cotone indacozolfo dona profondità cromatica a maglie a coste, mentre l’alpaca-cotone offre morbidezza estiva in toni di oceano e albicocca. Le lavorazioni tie dye su alpaca-lana rendono ogni capo irripetibile, con sfumature manuali che raccontano la vitalità artigianale.