Jo Squillo: Pollini, la collezione Spring-Summer 2026

Il sandalo con platform, ormai vera e propria icona del brand, viene proposto nelle versioni di stagione come in agnello verniciato lucido e in crosta. Nelle interpretazioni più giocose, si veste di vitello stampa pitone o di rafia, con tomaia realizzata in lavorazione “cornely” dall’effetto see-through, che svela il piede con raffinata sensualità.

Le slip-on in crosta, dal carattere rilassato e disinvolto, sono assemblate con una cucitura a effetto “uncinetto” che regala un mood boho-chic, ideale per un'estate all’insegna della libertà e dello stile effortless.

Tra le novità di stagione spiccano i sandali con fasce in pelle doppiata, esempio di puro virtuosismo artigianale. Le torsioni della pelle creano giochi di pieni e vuoti e un'elegante alternanza cromatica, che impreziosiscono la silhouette con un twist contemporaneo.