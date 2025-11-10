Jo Squillo: Pollini, la collezione Spring-Summer 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Un racconto di eleganza autentica e savoir faire, reinterpretato in chiave contemporanea.
© Ufficio stampa
Con la collezione Primavera Estate 2026, Pollini prosegue il suo percorso di riscoperta e valorizzazione dei codici stilistici che ne hanno segnato la storia.
La collezione celebra un lusso silenzioso, fatto di dettagli ricercati, materiali pregiati e lavorazioni che parlano di saper fare. Un’estetica raffinata ma concreta, pensata per accompagnare la quotidianità con stile e personalità.
Il sandalo con platform, ormai vera e propria icona del brand, viene proposto nelle versioni di stagione come in agnello verniciato lucido e in crosta. Nelle interpretazioni più giocose, si veste di vitello stampa pitone o di rafia, con tomaia realizzata in lavorazione “cornely” dall’effetto see-through, che svela il piede con raffinata sensualità.
Le slip-on in crosta, dal carattere rilassato e disinvolto, sono assemblate con una cucitura a effetto “uncinetto” che regala un mood boho-chic, ideale per un'estate all’insegna della libertà e dello stile effortless.
Tra le novità di stagione spiccano i sandali con fasce in pelle doppiata, esempio di puro virtuosismo artigianale. Le torsioni della pelle creano giochi di pieni e vuoti e un'elegante alternanza cromatica, che impreziosiscono la silhouette con un twist contemporaneo.
La shoulder bag Fence, presentata per la primavera estate in versione mini, si rinnova in una palette cromatica che celebra la bella stagione: dai toni neutri e senza tempo, perfetti per ogni occasione, a colori più audaci fino alla variante in stampa pitone, per chi ama osare con stile.
Le proposte di calzature uomo, dal mood casual e fresco, sono pensate per valorizzare i look estivi con una forte attenzione al comfort. La nuova suola extra light, combinata a tomaie in materiali morbidi come il nabuk e la capra, garantisce leggerezza e flessibilità senza rinunciare all’eleganza. Mocassini, sandali e slip-on si distinguono per linee pulite e dettagli curati, pensati per accompagnare l’uomo contemporaneo dalla città alle destinazioni più vacanziere.
Con la collezione Primavera Estate 2026 Pollini riafferma la sua identità attraverso il dialogo tra tradizione e innovazione, heritage e valorizzazione del Made in Italy.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa