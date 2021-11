Jo Squillo: Philosophy di Lorenzo Serafini, la collezione per l'inverno 2021/22

La collezione Philosophy di Lorenzo Serafini Autunno/Inverno 2021 nasce da uno scarabocchio su una tela bianca, come se fosse un foglio di carta di quaderno sulla quale, invece della stilografica, è stato utilizzato un filo di lana per ricamare disegni dal tratto semplice, dichiarazioni d’amore e appunti presi a lezione. Un foglio che diventa un cardigan di lana infeltrita, punto di partenza di una collezione che racconta la vita degli studenti all’interno di un immaginario college attraverso i loro abiti: l’uniforme del primo giorno, l’abito con le pagine di storia illustrate, i mini kilt plissè, gli abiti con megaspalle tridimensionali da majorette, la divisa della squadra di baseball e il promdress per il ballo di fine anno.