Jo Squillo: Philosophy di Lorenzo Serafini, la collezione per lʼestate 2021

La collezione Philosophy di Lorenzo Serafini Primavera/Estate 2021 prende vita in uno dei giardini privati più affascinanti di Milano, nascosto tra le strade care a Leonardo Da Vinci e Ludovico il Moro, ed è stata concepita per essere presentata in questo luogo e venir indossata da donne provenienti da tutto il mondo in un metaforico incontro creativo di moda, arte e culture.

La Vigna di Leonardo è l'unica vigna al mondo ancora esistente all'interno di un centro metropolitano. L'antico vigneto fu donato a Leonardo da Vinci da Ludovico il Moro nel 1498 come omaggio per le straordinarie opere da lui realizzate a Milano. La scelta di questo regalo così speciale nasce dal fatto che la famiglia di Leonardo possedeva molti vigneti in Toscana e l'intento del duca di Milano era di far sentire l'artista a casa nella città dove visse per 18 anni.