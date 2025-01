Jo Squillo: Philipp Plein, la collezione uomo Fall/Winter 2025/26

Philipp Plein ha presentato la collezione nell'iconico Philipp's, presso il Plein Hotel, un luogo che è la cornice perfetta per la sua creatività, un luogo destinato a sconvolgere il settore, facendo avanzare ulteriormente lo stile eclettico. Con un design su misura e intricato, elaborato dallo stilista tedesco Philipp Plein, Philipp's cattura lo spirito del suo designer non solo nel nome. Come frutto della sua idea, e in tutto ciò in cui si avventura, fa una prima impressione sorprendente ed è l'ambientazione perfetta per la prima sfilata maschile della casa di moda, un luogo leggendario per uno spettacolo stimolante.