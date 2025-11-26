Jo Squillo: Philipp Plein, la collezione Spring-Summer 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
La collezione trae ispirazione dall'iconico sport estivo della società: il tennis.
Philipp Plein, la rinomata casa di moda di lusso, presenta la sua collezione Primavera/Estate 2026 al The Plein Hotel durante la settimana della moda di Milano.
La collezione ripropone dettagli sportivi, una palette di colori neutri e tenui con accenni di colori pastello e accessori per affrontare l'estate.
La collezione Primavera/Estate 2026 è una celebrazione della stagione, un'ode a una vita all'insegna della comunità, dell'attività e della socialità, un connubio di stile preppy e modernità, in linea con l'estetica del brand. La collezione comprende sia capi da donna che da uomo, sottolineando l'inclusività sia dello sport che del brand, una collezione per chi è sportivo e attivo, ma allo stesso tempo ricercato e raffinato.
La collezione è perfetta per chi trascorre l'estate negli Hamptons, assaporando lo stile di vita del country club, per chi guarda una partita a Wimbledon sotto il sole estivo della città o per chi si abbandona all'inafferrabilità di un'estate trascorsa in Costa Azzurra. Questa collezione mette in luce l'integrazione di uno stile di vita bello, audace e passionale con scelte stilistiche ed estetiche.
Philipp Plein intreccia i toni neutri dell'estate con accenni di tenui colori pastello e denim, creando abiti eterei, completi dalla struttura morbida e capi sartoriali morbidi, perfetti per un look chic e sofisticato durante il giorno. I look da giorno sono accessoriati con sneakers, tacchi a spillo, platform strutturate, stivali alti, insieme a una serie di borse rosa cipria e gialle.
I look da sera sono pensati per essere glamour e raffinati, che siano impreziositi da paillettes pastello e motivi finemente intrecciati o esaltati da tonalità intense e più scure, sono il modo perfetto per concludere una serata estiva.
L'abbigliamento maschile è sartoriale e pratico, con un tocco contemporaneo. I tailleur sono leggeri e ariosi, pur mantenendo un design classico. Il denim è essenziale, abbracciando un'estetica elegante ma raffinata, e rifinito con racchette da tennis per un'iconica e giocosa giornata estiva. L'abbigliamento da sera abbraccia l'estetica distintiva di Philipp Plein, audace e piena di carattere.
Questa stagione è una vera e propria testimonianza del concetto del brand di valorizzare lo stile di vita e integrarlo con un'estetica preppy. La collezione Primavera/Estate 2026 è una splendida ode a un'estate incentrata sulla mondanità, lussuosa, divinamente illuminata dall'attività e trascorsa abbracciando il sole dorato.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa