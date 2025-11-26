Jo Squillo: Philipp Plein, la collezione Spring-Summer 2026

La collezione Primavera/Estate 2026 è una celebrazione della stagione, un'ode a una vita all'insegna della comunità, dell'attività e della socialità, un connubio di stile preppy e modernità, in linea con l'estetica del brand. La collezione comprende sia capi da donna che da uomo, sottolineando l'inclusività sia dello sport che del brand, una collezione per chi è sportivo e attivo, ma allo stesso tempo ricercato e raffinato.