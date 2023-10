Jo Squillo: Philipp Plein apre il primo Plein Sport Store in Italia a Orio Center Selected Stores Bergamo

E’ una straordinaria opportunità per Plein Sport e la location è la perfetta cornice per creare un’unica shopping experience. Il brand rappresenta l’estensione della mia visione che attraversa la moda, il lifestyle e lo sport con grande attenzione e cura del dettaglio" spiega Plein.

Innovazione, tecnologia e immaginazione proiettata al futuro, la selezione di articoli copre le iconiche sneakers, la collezione "Ready to wear", le linee in licenza di orologi sviluppati in collaborazione con "Timex Group", gli accessori con "Laipe SPA" e "Derigo" che per l’occasione ha prodotto una serie limitata di occhiali Plein Sport.

Libertà, comunità, benessere, rispetto e inclusività, Plein Sport, ha la capacita’ di adattarsi alla vita quotidiana e alla dinamicità del lifestyle.

Funzionale, versatile e progettato per supportare uno stile di vita dinamico, moderno e orientato al benessere, il brand ti porta nel futuro del fitness e ogni elemento è progettato in modo unico, combinando tecnologia, stile e comfort.

L’apertura del nuovo store ha ospitato una special performance del celebre Rapper Guè, che ha regalato al pubblico grande energia.