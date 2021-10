Jo Squillo: Peserico, la collezione per la Primavera/Estate 2022

La collezione Prima – In principio è la tela bianca, grezza. È il corpo femminile, rivestito di pennellate materiche e neutre come una sorta di bozzetto che racchiude la forma compiuta del capo. I filati naturali, le stratificazioni dei bianchi e l'essenzialità primordiale delle trame si traducono in movimenti inaspettati di plissettature e ombre tridimensionali, in giochi di texture e mani sofisticate esaltate da una concettuale assenza di colore. Less is more: si schiude l'alba di una nuova era.

La collezione En plein air - Lo sguardo dell'artista scorre sul paesaggio. Quello della campagna veneta, heritage del brand, intrinsecamente connaturato alla palette cromatica dell'impressionista Vittorio Marchi, ai suoi tratti sfumati, alle sue pennellate trasparenti e poetiche. Intervengono via via sfumature impercettibili di colore – dai toni chiari del fiordaliso al giallo primula, al glicine – che rappresentano il risveglio della natura e si intensificano delineando un'opera d'arte unica e meravigliosa. Domina il lilla, colore emblematico di stagione, il cui effetto rinfrescante imprime un twist energico alla fluidità delle linee, ma anche all'ariosità dei tessuti e dei filati.

La collezione Lungomare – Un grand tour dell'intelletto, la cui meta finale è la battigia al tramonto. Galleggiando nella luce bianca di un'estate leggera, i toni neutri dei bianchi e del sabbia si illuminano di celeste e di rame rosa, fino a catturare l'attimo in cui il sole incontra l'orizzonte replicando le intense tonalità del corallo. Sovrapposizioni e trasparenze creano una delicatezza impalpabile ed eterea, nel segno di una nuova armonia.