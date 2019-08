Jo Squillo: Pagani e Zynga

In un cambiamento epocale per l’industria dell’auto, per la prima volta in assoluto, una casa automobilistica ha rivelato in anteprima un nuovo modello di auto in un gioco per cellulare, prima di presentarla al pubblico. Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale nel digital entertainment, ha svelato la nuova strabiliante hypercar di Pagani Automobili, la Huayra Roadster BC, nel gioco drag racing per cellulare più popolare al mondo, CSR Racing 2 (CSR2). La Pagani Huayra Roadster BC è la hypercar che rappresenta il top dello sviluppo tecnico e ingegneristico della casa automobilistica italiana, unito alla più elevata ricerca di stile ed eleganza. Zynga ha meticolosamente ricostruito l’auto in CSR2, così come la vera automobile viene realizzata a mano per i clienti di Pagani. CSR2 celebrerà la Huayra Roadster BC con una competizione su 80 livelli a cui si potrà accedere utilizzando una Pagani Huayra Coupé, che sarà donata a tutti i giocatori. Durante l’evento i giocatori potranno aggiungere la Pagani Huayra Roadster BC alla loro collezione. Come premio finale, i giocatori potranno vincere la Pagani Zonda HP Barchetta, per completare la loro collezione Pagani. Grazie alla realtà aumentata, i giocatori potranno inoltre parcheggiare le loro auto Pagani nel mondo reale e aprire ogni pannello per analizzare i dettagli da vicino.