Jo Squillo: Ovyé, la collezione Spring-Summer 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Un’estate di texture, luce e carattere.
© Ufficio stampa
La Primavera-Estate 2026 di Ovyé nasce da un’immaginazione solare che unisce artigianalità, leggerezza e un’estetica contemporanea capace di parlare alla donna di oggi.
È una collezione che respira Mediterraneo e modernità, costruita attraverso texture corpose, forme ricercate e dettagli che diventano racconto. Una femminilità dinamica e consapevole attraversa l’intera linea: ogni modello sembra tradurre un frammento d’estate, un modo differente di camminare, di scegliere, di essere.
Le silhouette alternano romanticismo e energia, passando dalle slingback ornate da maxirose scultoree ai sandali intrecciati in raffia crochet, dalle pumps grafiche a punta — a pois o con motivi geometrici — ai mocassini in suede decorati da nappine e perline multicolor. A queste si affiancano calzature dal design più deciso: listini metallici che disegnano il piede come fossero gioielli, intrecci tubolari tridimensionali, fiocchi couture e mules lavorate a mano che reinterpretano il concetto di eleganza quotidiana. La varietà dei modelli racconta un’estate generosa, fatta di contrasti armoniosi e di piccoli dettagli inaspettati.
I materiali sono protagonisti assoluti: la raffia torna in versione crochet morbida o intrecciata in pattern grafici; il suede abbraccia una palette di toni naturali come sabbia, cacao, tabacco e burgundy; la pelle liscia e stampata dal pitone ai neutri classici, si intreccia con tubolari, micro-applicazioni floreali, perline, lavorazioni 3D e inserti metallici dorati. Una ricchezza materica che dona profondità alla collezione, esaltando la manualità e il piacere tattile delle superfici.
La palette cromatica amplifica questo sentimento estivo: accanto ai toni neutri e morbidi emergono accenti vibranti di fucsia couture, giallo limone, rosso intenso e combinazioni bianco-nero dal carattere grafico. È un’estate piena, luminosa, capace di adattarsi a ogni momento della giornata con naturalezza e intensità.
In ogni modello riaffiora il codice estetico di Ovyé: romanticismo contemporaneo, artigianalità pop, forme decise e un gusto narrativo che trasforma la scarpa in un gesto quotidiano di stile. La collezione SS26 non segue semplicemente la stagione, la reinterpreta: è un invito a camminare dentro la luce dell’estate, scegliendo ogni giorno una diversa forma di sé.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa