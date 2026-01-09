Jo Squillo: Onitsuka Tiger, la collezione Spring-Summer 2026

La proposta Ready-to-Wear gioca con texture e volumi. Camicie, bluse e abiti crinkled evocano un gusto rétro, mentre silhouette ispirate ai bodysuit e ampi culotte introducono nuove asimmetrie e costruzioni inaspettate. Parka dal taglio deciso convivono con top a righe e shorts, creando un equilibrio dinamico tra funzionalità e stile.