Jo Squillo: Onitsuka Tiger, la collezione Spring-Summer 2026
Onitsuka Tiger conferma ancora una volta la sua capacità di trasformare l’heritage sportivo giapponese in un linguaggio fashion contemporaneo, sofisticato e sorprendente.
La nuova collezione è un racconto visivo che si muove tra energia metropolitana e leggerezza estiva, dove il confine tra sportswear e prêt-à-porter si dissolve per lasciare spazio a un guardaroba fluido, libero e fortemente espressivo.
La proposta Ready-to-Wear gioca con texture e volumi. Camicie, bluse e abiti crinkled evocano un gusto rétro, mentre silhouette ispirate ai bodysuit e ampi culotte introducono nuove asimmetrie e costruzioni inaspettate. Parka dal taglio deciso convivono con top a righe e shorts, creando un equilibrio dinamico tra funzionalità e stile.
Non manca l’attitudine più audace del brand: giacche biker oversize e mini skirt in pelle aggiungono carattere, mentre il leggendario tracksuit Onitsuka Tiger viene reinterpretato in chiave fashion, abbinato a blazer sartoriali, lingerie top e tacchi, in un dialogo continuo tra sport e femminilità.
La collezione maschile introduce per la prima volta una proposta sartoriale completa. Giacche monopetto e doppiopetto vengono accostate a shorts da running d’ispirazione vintage, pantaloni ampi e waistcoat, dando vita a un’estetica ibrida che mescola classicismo e spirito atletico con naturalezza.
Grande protagonista anche il mondo delle calzature. Le iconiche MEXICO 66™ si trasformano in una delicata versione ballet-style in satin, affiancate da stivali in suede con frange, sandali morbidi e sneakers dai dettagli raffinati.
Gli accessori completano il racconto con borse statement come la Tiger Tote in canvas stampato e la KARATE bag in pelle, proposta anche con borchie, oltre a una linea eyewear che richiama il fascino degli anni ’60.
A impreziosire la collezione, la collaborazione con MIKIMOTO, che porta in passerella accessori con perle barocche dorate, catene in rodio nero e dettagli con diamanti: un incontro tra heritage giapponese e lusso contemporaneo che eleva ulteriormente la narrazione di Urban Fantasy.
La collezione Onitsuka Tiger Spring/Summer 2026 sarà disponibile nei principali store del brand e online a partire dalla primavera 2026.
