Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
CNMI.

Jo Squillo: Next on air, una selezione di marchi curata da La Rinascente e CNMI

La Rinascente e Camera Nazionale della Moda Italiana annunciano il lancio di una rassegna internazionale concorso aperto ai marchi indipendenti.

04 Dic 2025 - 08:00

La Rinascente e Camera Nazionale della Moda Italiana annunciano il lancio di un concorso internazionale aperto a brand indipendenti, volto a individuare realtà creative di eccellenza da inserire in un progetto di comunicazione e commerciale di alto profilo durante la Settimana della Moda di Milano e la settimana successiva, dal 24 febbraio al 9 marzo 2026.

L'iniziativa consisterà nell'esposizione di una selezione di 5-8 marchi, con l'obiettivo di creare una piattaforma promozionale internazionale. Partecipando a questa iniziativa, i marchi selezionati avranno la grande opportunità di presentare le proprie collezioni e beneficiare di visibilità strategica e di una piattaforma di vendita all'interno degli spazi premium de La Rinascente Milano - area Air Snake, tipicamente riservati ai marchi leader.

Requisiti di ammissibilità e categorie accettate:

  • Essere consolidata da almeno 2 anni.
  • Avere almeno 5 punti vendita (fisici e/o online).
  • Dimostrare un'adeguata capacità produttiva e una rete commerciale attiva.
  • Hanno prodotto una collezione primavera/estate 2026.
  • Garantire la presenza del rappresentante del marchio per almeno 3 giorni durante la Milano Fashion Week.
  • Fornire un minimo di 20 pezzi per marchio (solo per i marchi di prêt-à-porter).
    Nota: questo requisito non si applica ai marchi che operano in altre categorie (ad esempio, scarpe, borse, accessori, gioielli...).
  • Non è richiesto alcun supporto alle pubbliche relazioni o la presenza nello showroom.

La partecipazione è aperta ai marchi che operano nei seguenti settori:

  • Abbigliamento;
  • Ready-to-wear;
  • Accessori (inclusi occhiali, cappelli, ecc.);
  • Borse;
  • Calzature;
  • Gioielli;
  • Design;
  • Beauty;
  • Beachwear.

Dettagli del progetto:

  • La merce selezionata dovrà essere consegnata a La Rinascente entro metà gennaio 2026 (le date definitive saranno comunicate ai finalisti in seguito).
  • La vetrina durerà due settimane dal 24 febbraio al 9 marzo
  • Al termine del periodo espositivo, gli articoli invenduti verranno restituiti al marchio, che si occuperà dell'organizzazione del trasporto.
  • La selezione finale dei partecipanti sarà effettuata da una giuria qualificata composta da rappresentanti della Camera Nazionale della Moda Italiana, La Rinascente e professionisti di alto livello del settore.
  • Partecipazione obbligatoria del brand e del designer durante la giornata dell'evento di apertura.
  • La partecipazione al progetto per i marchi è completamente gratuita, fatta eccezione per le spese di trasporto, viaggio e alloggio per il marchio.

COME PARTECIPARE

Art.1 – Requisiti per la partecipazione

I brand possono presentare la propria candidatura compilando l'Application Form allegato al bando di concorso e inviandolo tramite We Transfer all'indirizzo email newbrandsprojects@cameramoda.it insieme a: il documento di Open Call firmato, una descrizione del brand, il lookbook delle ultime due collezioni, un elenco degli showroom/negozi in cui il brand è distribuito, eventuale altro materiale relativo all'ultima collezione (disegni, schizzi, moodboard, storyboard, immagini, riferimenti, ecc.), il Company Profile e il LineSheet.

Tutti i marchi candidati devono confermare di essere titolari di una partita IVA europea valida. Tutti i marchi con sede al di fuori dell'Europa devono avere un'entità legale o logistica stabilita in Europa per poter partecipare.

Art.2 – Tempi

  • Bando aperto dal 2 dicembre al 14 dicembre.

  • Dopo la chiusura del bando, una giuria valuterà tutte le candidature ricevute e sceglierà i progetti più meritevoli.

  • Entro la fine di dicembre saranno annunciati i nomi dei marchi selezionati, che saranno poi invitati a partecipare ai passaggi successivi della competizione.

  • Periodo della vetrina: dal 24 febbraio al 9 marzo.

Art.3 – Presentazione delle domande

Le candidature dovranno essere inviate tramite We Transfer all'indirizzo email: newbrandsprojects@cameramoda.it

L'email di candidatura deve contenere:

  • Modulo di domanda compilato in ogni sua parte;
  • Documento di Open Call firmato;
  • Descrizione del brand;
  • Lookbook delle ultime due collezioni;
  • Elenco degli showroom/negozi in cui è distribuito il marchio;
  • Qualsiasi altro materiale relativo all'ultima collezione (disegni, schizzi, moodboard, storyboard, immagini, riferimenti, ecc.);
  • Gli ultimi due lookbook;
  • Profilo Aziendale;
  • Foglio di linea;
  • Conferma di un numero di partita IVA europeo valido.

Art.4 – Criteri di giudizio del collegio di esperti

I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:

  • Creatività;
  • Innovazione e tecnologia;
  • Capacità narrativa;
  • Qualità della produzione;
  • Posizionamento sul mercato;
  • Capacità produttiva e potenziale di vendita;
  • Struttura produttiva.

Buono da avere:

  • Sostenibilità.

Art.5 – Promozione del concorso

Il progetto sarà comunicato attraverso i canali digitali di Camera Nazionale della Moda Italiana e La Rinascente. Sarà inserito nella sezione eventi del Calendario della Milano Fashion Week. Sarà inoltre menzionato durante la Conferenza Stampa della Milano Fashion Week e incluso nel Press Kit inviato agli stakeholder di CNMI.

I marchi coinvolti potranno raccontare e promuovere le proprie iniziative personali online, utilizzando i propri siti web e canali social, previa approvazione di tale comunicazione da parte di Camera Nazionale della Moda Italiana e La Rinascente.

Art.6 – Copyright

Il copyright del progetto rimarrà di proprietà dell'autore. CNMI si riserva tutti i diritti di pubblicazione e diffusione delle immagini. I candidati accettano pertanto che le immagini delle collezioni possano essere utilizzate da CNMI per attività promozionali e in pubblicazioni da utilizzare per campagne media e pubblicità online.

I candidati si impegnano a produrre le proprie capsule collection senza violare alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi. A tal proposito, i candidati si impegnano personalmente a tenere indenne CNMI da qualsiasi danno, onere o spesa e a sostituirsi ad essa in qualsiasi procedimento legale derivante da contestazioni presentate da terzi in merito agli outfit prodotti o da qualsiasi altro reclamo relativo a effetti negativi subiti da terzi.

La CNMI ha piena discrezionalità nel valutare l'accettazione di eventuali candidature ricevute che non rientrino nelle tipologie di presentazioni e/o progetti sopra elencate.

La CNMI si riserva in ogni caso il diritto di valutare le candidature pervenute e di selezionarle.

In caso di mancata firma dei moduli di accettazione entro il 14 dicembre 2025, la Camera Nazionale della Moda Italiana non potrà includere o valutare il progetto.

camera nazionale della moda italiana
jo squillo