Jo Squillo: Next on air, una selezione di marchi curata da La Rinascente e CNMI

La Rinascente e Camera Nazionale della Moda Italiana annunciano il lancio di un concorso internazionale aperto a brand indipendenti, volto a individuare realtà creative di eccellenza da inserire in un progetto di comunicazione e commerciale di alto profilo durante la Settimana della Moda di Milano e la settimana successiva, dal 24 febbraio al 9 marzo 2026.
L'iniziativa consisterà nell'esposizione di una selezione di 5-8 marchi, con l'obiettivo di creare una piattaforma promozionale internazionale. Partecipando a questa iniziativa, i marchi selezionati avranno la grande opportunità di presentare le proprie collezioni e beneficiare di visibilità strategica e di una piattaforma di vendita all'interno degli spazi premium de La Rinascente Milano - area Air Snake, tipicamente riservati ai marchi leader.
Requisiti di ammissibilità e categorie accettate:
La partecipazione è aperta ai marchi che operano nei seguenti settori:
Dettagli del progetto:
COME PARTECIPARE
Art.1 – Requisiti per la partecipazione
I brand possono presentare la propria candidatura compilando l'Application Form allegato al bando di concorso e inviandolo tramite We Transfer all'indirizzo email newbrandsprojects@cameramoda.it insieme a: il documento di Open Call firmato, una descrizione del brand, il lookbook delle ultime due collezioni, un elenco degli showroom/negozi in cui il brand è distribuito, eventuale altro materiale relativo all'ultima collezione (disegni, schizzi, moodboard, storyboard, immagini, riferimenti, ecc.), il Company Profile e il LineSheet.
Tutti i marchi candidati devono confermare di essere titolari di una partita IVA europea valida. Tutti i marchi con sede al di fuori dell'Europa devono avere un'entità legale o logistica stabilita in Europa per poter partecipare.
Art.2 – Tempi
Bando aperto dal 2 dicembre al 14 dicembre.
Dopo la chiusura del bando, una giuria valuterà tutte le candidature ricevute e sceglierà i progetti più meritevoli.
Entro la fine di dicembre saranno annunciati i nomi dei marchi selezionati, che saranno poi invitati a partecipare ai passaggi successivi della competizione.
Periodo della vetrina: dal 24 febbraio al 9 marzo.
Art.3 – Presentazione delle domande
Le candidature dovranno essere inviate tramite We Transfer all'indirizzo email: newbrandsprojects@cameramoda.it
L'email di candidatura deve contenere:
Art.4 – Criteri di giudizio del collegio di esperti
I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:
Buono da avere:
Art.5 – Promozione del concorso
Il progetto sarà comunicato attraverso i canali digitali di Camera Nazionale della Moda Italiana e La Rinascente. Sarà inserito nella sezione eventi del Calendario della Milano Fashion Week. Sarà inoltre menzionato durante la Conferenza Stampa della Milano Fashion Week e incluso nel Press Kit inviato agli stakeholder di CNMI.
I marchi coinvolti potranno raccontare e promuovere le proprie iniziative personali online, utilizzando i propri siti web e canali social, previa approvazione di tale comunicazione da parte di Camera Nazionale della Moda Italiana e La Rinascente.
Art.6 – Copyright
Il copyright del progetto rimarrà di proprietà dell'autore. CNMI si riserva tutti i diritti di pubblicazione e diffusione delle immagini. I candidati accettano pertanto che le immagini delle collezioni possano essere utilizzate da CNMI per attività promozionali e in pubblicazioni da utilizzare per campagne media e pubblicità online.
I candidati si impegnano a produrre le proprie capsule collection senza violare alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi. A tal proposito, i candidati si impegnano personalmente a tenere indenne CNMI da qualsiasi danno, onere o spesa e a sostituirsi ad essa in qualsiasi procedimento legale derivante da contestazioni presentate da terzi in merito agli outfit prodotti o da qualsiasi altro reclamo relativo a effetti negativi subiti da terzi.
La CNMI ha piena discrezionalità nel valutare l'accettazione di eventuali candidature ricevute che non rientrino nelle tipologie di presentazioni e/o progetti sopra elencate.
La CNMI si riserva in ogni caso il diritto di valutare le candidature pervenute e di selezionarle.
In caso di mancata firma dei moduli di accettazione entro il 14 dicembre 2025, la Camera Nazionale della Moda Italiana non potrà includere o valutare il progetto.