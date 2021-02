Jo Squillo: N°21, la collezione per l'inverno 2021/22 Ufficio stampa 1 di 42 Ufficio stampa 2 di 42 Ufficio stampa 3 di 42 Ufficio stampa 4 di 42 Ufficio stampa 5 di 42 Ufficio stampa 6 di 42 Ufficio stampa 7 di 42 Ufficio stampa 8 di 42 Ufficio stampa 9 di 42 Ufficio stampa 10 di 42 Ufficio stampa 11 di 42 Ufficio stampa 12 di 42 Ufficio stampa 13 di 42 Ufficio stampa 14 di 42 Ufficio stampa 15 di 42 Ufficio stampa 16 di 42 Ufficio stampa 17 di 42 Ufficio stampa 18 di 42 Ufficio stampa 19 di 42 Ufficio stampa 20 di 42 Ufficio stampa 21 di 42 Ufficio stampa 22 di 42 Ufficio stampa 23 di 42 Ufficio stampa 24 di 42 Ufficio stampa 25 di 42 Ufficio stampa 26 di 42 Ufficio stampa 27 di 42 Ufficio stampa 28 di 42 Ufficio stampa 29 di 42 Ufficio stampa 30 di 42 Ufficio stampa 31 di 42 Ufficio stampa 32 di 42 Ufficio stampa 33 di 42 Ufficio stampa 34 di 42 Ufficio stampa 35 di 42 Ufficio stampa 36 di 42 Ufficio stampa 37 di 42 Ufficio stampa 38 di 42 Ufficio stampa 39 di 42 Ufficio stampa 40 di 42 Ufficio stampa 41 di 42 Ufficio stampa 42 di 42 leggi dopo slideshow ingrandisci

La collezione N°21 per l’autunno inverno 2021-22 nasce da una suggestione e propone un metodo. Dalle atmosfere lette nelle polaroid di Carlo Mollino, grande progettista, architetto, designer e fotografo italiano dalla personalità eclettica, arriva la ridefinizione di una fisicità che diventa l’espressione della sensualità intuita e pudica tipica della borghesia italiana; dalla richiesta di fisicità arrivano il ridisegno di una silhouette accogliente e il tatto rassicurante dei materiali naturali; dalla riabilitazione della fisicità arriva l’esigenza di comunicare se stessi con dettagli segnaletici per farsi notare: le trasparenze, il pizzo, l’underwear a vista e le note della lingerie, le lucentezze. Il metodo è quello tipico del progetto italiano: riunire e far convivere elementi apparentemente contrastanti. Per questa collezione di N21 è pensare a una figura umana che si divide in due generi ma che usa gli stessi abiti per comunicare le proprie differenze. Con elementi dosati, interpretati, sottolineati per la Donna e per l’Uomo.