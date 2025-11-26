Jo Squillo: N°21, la collezione Spring-Summer 2026

Alessandro Dell’Acqua, Direttore Creativo di N21 «Sono partito dalla volontà di una rilettura di immagini delle variabili estetiche dei tanti decenni proficui del secolo scorso che affollano la mente di ogni creativo e, in un impeto iconoclasta, mi è venuta voglia di trasformare tutte le forme classiche che hanno caratterizzato per molti decenni la moda femminile. Così, per ottenere questa collezione ho deciso di annullare ogni sintomo di nostalgia e trasformarli in un racconto corale di esperienze di mode e di design. In più, come faccio spesso, ho mescolato e fuso generi e riferimenti. Ed è per questo che in passerella ho voluto anche una parte della collezione maschile. Il risultato è una rilettura di espressioni del classico, dagli abiti sottoveste che spesso ho sovrapposto, all’uso spregiudicato dello chiffon. Senza dimenticare l’innovazione, che ho studiato su un plissé rigido ottenuto su un tessuto di duchesse».