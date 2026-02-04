Jo Squillo: Moving Shadows – Our World!, per la prima volta in tournée in Italia lo spettacolo delle ombre della pluripremiata compagnia tedesca "The Mobilés"

Un linguaggio scenico unico, capace di combinare movimento, danza, mimo, acrobatica e arte visiva in una forma narrativa interamente non verbale. Le loro performance, celebri per la precisione dei gesti e la leggerezza delle transizioni, trasformano i corpi degli artisti in paesaggi, animali, edifici e immagini evocative che appaiono e scompaiono dietro uno schermo, dando vita a un immaginario fluido e suggestivo. Il loro lavoro ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali: dalla vittoria al Supertalent in Francia ai due premi conquistati al più grande festival della commedia del mondo, Juste pour rire di Montreal – il Creativity Award e l’Audience Award – Winner of Hearts. Un risultato unico nella storia quarantennale del festival. Inoltre, in Italia sono stati finalisti a Tú sí que vales. Al centro di “Moving Shadows – Our World!” , spettacolo adatto a tutte le generazioni, la storia di un uomo in viaggio intorno al pianeta in cui osserva luci e ombre della nostra epoca: la crisi climatica, i conflitti, le fragilità contemporanee, ma anche i sogni e le visioni che continuano ad animare l’umanità. Nella clip di seguito alcune immagini spettacolari dello spettacolo che sarà ad Assisi (19 marzo - Teatro Lyrick), Torino (22 marzo, Teatro Colosseo), Roma (23 marzo - Teatro Brancaccio), Genova (24 marzo – Politeama Genovese) e Milano (25 marzo Teatro Lirico Giorgio Gaber)