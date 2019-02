Jo Squillo: Moschino, la collezione per lʼestate 2019

La moda oggi si muove in modo così folle e veloce: pre-collezioni, cruise, capsule, collaborazioni... in pratica un susseguirsi di consegne non stop! E per la primavera estate 2019 il ritmo è talmente accelerato che Jeremy Scott non è neanche riuscito a completare la collezione. Siamo spiacenti ma la verità. Jeremy non avuto un attimo di tregua, ha lavorato con un soldato dall’alba al tramonto, concedendosi pochissime pause lontano dall’ufficio stile. Ma il calendario della moda non si ferma per nessuno, e ora il momento dello show! Così, per questa stagione, Moschino presenta una collezione basata sul lavoro che Jeremy ha avuto il tempo di mettere assieme: un racconto finito ma anche un work in progress.

Inizia tutto nell’atelier Moschino. Gli schizzi di Scott prendono vita: gli abiti chemisier eleganti, il tailoring femminile stravolto, le bluse con fiocco sul collo e un arsenale di capi super sexy e super borghesi che portano letteralmente gli schizzi di Jeremy in passerella. Si capisce dove Scott immaginava un abito creato con un sofisticato tessuto a pois, o come un completo decorato con un fiocco dovesse essere modellato in una stoffa boucle’ da “ lady pronta per il lunch”, o come la gonna e il trench anti pioggia in PVC dovessero essere totalmente colorati. Ma non c’è stato tempo, così tutto è stato consegnato come Jeremy l’ha disegnato.