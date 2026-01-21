Jo Squillo: MooRER, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027
Un manifesto di eccellenza che unisce tradizione artigianale e ricerca tecnologica avanzata.
A introdurre la stagione sono due focus che definiscono la direzione materica e progettuale del brand: la Linea Eccellenza e il Progetto Long Yarn, che orientano la ricerca materica e l’evoluzione stilistica della collezione uomo.
LINEA ECCELLENZA
La Linea Eccellenza rappresenta il vertice della proposta MooRER, dove materiali rari e lavorazioni di altissima qualità definiscono un nuovo livello di raffinatezza. Zip con finitura in oro 18kt, bottoni in madreperla selezionati manualmente e dettagli in eco-sued confermano la cura estrema che contraddistingue questi capi.
Grande protagonista è il baby cashmere, filato finissimo che consente di realizzare preziosi jersey dalle diverse finezze e panni velour avvolgenti, soffici e setosi. I modelli presentati in collezione valorizzano questi materiali utilizzando diverse grammature di imbottitura ed effetti trapunta, per accompagnare al meglio l’intera stagione con giubbini trasformabili come il modello MONTEVERDI BA3, bomber e cappotti ultralight, blazer chic come il modello BELLOTTO-H BA3, e comodi gilet. L’alta qualità è bene visibile anche nella costruzione, lavorazione e rifinitura dei modelli, storicamente accurata e di alta maestria.
Completa la collezione una serie di capi in pura seta dalla mano crepe, con un leggero finish water repellent, perfetta per il parka imbottito, modello BARBIERI EDS, imbottito in preziosissima piuma di Edredone e blazer super chic trapuntati con calda piuma ultra light.
La palette si concentra in sofisticati toni naturali e tenui del beige, tortora e sand, sfumature che ben esaltano la preziosità dei materiali, mentre il fit elegante e i dettagli curati testimoniano l'approccio sartoriale del marchio veneto.
PROGETTO LONG YARN
In risposta a un mercato saturo di proposte in cashmere e con l’obiettivo di offrire un’alternativa di altissima qualità capace di ridefinire gli standard del settore, MooRER introduce il Progetto Long Yarn.
Il filato nasce dalla selezione di una fibra top con lunghezza superiore ai 45 mm, una finezza di 14,5 micron e un colore naturale extra white. La combinazione tra l’eccezionale lunghezza della fibra e una speciale ritorcitura genera un filo particolarmente resistente e poco soggetto al pilling. Le maglie realizzate con questo filo si distinguono per morbidezza, brillantezza e una sorprendente durabilità, elementi che esprimono pienamente la filosofia del brand.
L’approccio di MooRER rimane infatti coerente e responsabile: non creare prodotti effimeri, ma capi destinati a conservare nel tempo il proprio valore materico, estetico e funzionale.
PRE-COLLECTION UOMO: VERSATILITÀ SENZA COMPROMESSI
La pre-collection FW26 di MooRER perfeziona ulteriormente l’integrazione avviata dal brand tra outerwear e abbigliamento, per un Total look con colori, materiali e pesi diversificati per ogni occasione.
La ricerca sui materiali impiegati nei capi outerwear, si esprime attraverso una nuova seta tecnica ultralight; un materiale dall’aspetto leggermente lucido e dal carattere tecnico, naturalmente waterproof, leggerissimo e malleabile, che esprime al meglio il suo potenziale cromatico soprattutto nelle tonalità chiare. Perfetta per piumini dai più grandi bouden come il CASCIANO-SE9.
Nuovi modelli come il bomber LEVION-LE in morbido panno di lana/cachemire con dettagli in soffice maglia di lana merinos; e il Caban BAROLO, monopetto proposto in diverse declinazioni materiche, con cappuccio e stacchino in pratico tessuto tecnico.
La maglieria in cashmere e pura lana introduce motivi eleganti e sofisticati, anche con lavorazioni degradè; mentre la qualità più sottile nella finezza 18, si sviluppa in sofisticati modelli dai colori più lucidi e intensi.
La palette cromatica spazia dal bianco ghiaccio e perla al marrone scuro, passando per caramello, noce, antracite e blu, con accenti contemporanei di giallo zolfo, lime e lavanda, in linea con le tendenze attuali.
TOTAL LOOK E ACCESSORI
Gli accessori sono progettati come parte integrante del guardaroba, con galvaniche esclusive in oro e bronzo che li rendono immediatamente riconoscibili. Materiali e colori sono studiati per coordinarsi perfettamente con i capi della collezione, creando un’esperienza di stile coerente e completa.
La pre-collezione FW26 di MooRER conferma la visione del brand: creare capi destinati a durare nel tempo, dove l’eccellenza dei materiali, la costruzione impeccabile e l’innovazione tecnologica convergono per ridefinire il concetto di lusso contemporaneo.
