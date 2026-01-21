Jo Squillo: MooRER, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

Grande protagonista è il baby cashmere, filato finissimo che consente di realizzare preziosi jersey dalle diverse finezze e panni velour avvolgenti, soffici e setosi. I modelli presentati in collezione valorizzano questi materiali utilizzando diverse grammature di imbottitura ed effetti trapunta, per accompagnare al meglio l’intera stagione con giubbini trasformabili come il modello MONTEVERDI BA3, bomber e cappotti ultralight, blazer chic come il modello BELLOTTO-H BA3, e comodi gilet. L’alta qualità è bene visibile anche nella costruzione, lavorazione e rifinitura dei modelli, storicamente accurata e di alta maestria.