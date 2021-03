Jo Squillo: Momonì, la collezione per l'inverno 2021/22

Si chiama "La Maison", il fashion film diretto da Nicolò Terraneo, dove al centro c'è il concetto di "domesticità", intesa sia come la nostra nuova quotidianità, che come riferimento alla terra, alla natura. Ed ecco allora stampe foliage, velluti a coste effetto corteccia, e una palette di colori intensa e profonda, dove i colori della terra incontrano quelli del mare.

Ad ispirare la collezione, il film, presentato nel 1982 al Festival del Cinema di Venezia, "Il Pianeta Azzurro", di Franco Piavoli, che racconta la natura e la vita di tutti i giorni della gente. Ed è proprio questa l'essenza della moda di Momonì, un concetto rilassato e raffinato, un ritorno alla terra e alla sua semplicità.

Le silhouette sono fluide, proprio come i materiali, mentre le lavorazioni assolutamente preziose. La donna di Momonì ha un'anima bourgeois, così disinvolta con addosso cappotti cocoon in mohair, deliziosi baschi in pelle, così chic, pantaloni morbidi e camicie dai colletti perfetti.

Grandi protagoniste della collezione sono le stampe, che passano dal grafismo floreale un pò anni '60, alle atmosfere tipiche dei laghi, dove trovano spazio piccole rane colorate e libellule così poetiche.