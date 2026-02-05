Jo Squillo: Modern Marine, Vibrazioni blu, quadri e righe
© Ufficio stampa
Cool, essenziale, con un tocco di carattere.
Modern Marine porta una ventata di freschezza nel classico look navy. bonprix gioca con intense tonalità blu, motivi a quadri distintivi e righe intramontabili, creando modelli adatti a ogni occasione.
Tagli puliti incontrano silhouette moderne, capi essenziali casual incontrano dettagli eleganti. Che siano abbinati in modo rilassato o messi in risalto con cura, questi capi funzionano sempre e ovunque.
