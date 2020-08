Jo Squillo: Mimì-Muà Firenze, la collezione per l'inverno 2020/21

Dallo stile più urban, con maglioni in lane pregiate da abbinare a tanto denim, a quello più romantico, ma sempre dall'anima contemporanea, con abiti leggeri e svolazzanti, la collezione è ricca di spunti e perfetta per ogni donna.

E ancora, tante borchie e catene che impreziosiscono sia i capi che le borse, l'anima di questo brand.

Non potevano certo mancare una vasta gamma di t-shirts, che da sempre raccontano in modo originale e divertente questo spirito così giovane e fresco che anima da sempre le collezioni.

Ovviamente, grande spazio agli accessori, soprattutto le borse, da cui l'avventura di questo giovane brand è iniziata. Zainetti, a mano o a tracolla, sono mini o maxi, colorate o nei toni più sobri come il nero, insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti!

Quella di Mimì-Muà Firenze è una storia che parte 5 anni fa, coronata di successi, una strada in continua ascesa, che oggi copre quasi 2000 punti vendita, non solo in Italia: dalla Spagna alla Francia, senza dimenticare i paesi dell'Est. Il motivo di questo successo? Ovviamente lo stile assolutamente italiano e il rapporto qualità-prezzo imbattibile, ma anche l'entusiasmo che tutto il team trasmette in ogni capo e una attenzione continua al concetto di identità, che il total look Mimì-Muà comunica in ogni sua sfumatura.