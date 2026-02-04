Jo Squillo: Milano Home: il decorativo torna protagonista nelle novità knIndustrie

La novità principale di questa stagione è il candelabro Magic Objects progettato da Lara Caffi. Realizzato in cemento e disponibile in 3 colorazioni (giallo, tortora, marrone), Magic Objects riprende una forma classica ispirata ai candelabri antichi in argento, reinterpretata attraverso una materia contemporanea e una finitura minimal. La sua struttura volutamente asimmetrica e il retro piatto ne fanno un elemento concepito per instaurare un dialogo visivo, rendendolo oggetto singolo ma aperto alla relazione. Infatti, accostato a un altro candelabro, l’oggetto rivela una nuova lettura formale, dando origine a una figura completa e bilanciata. Utilizzato da solo, mantiene invece un carattere più enigmatico e scultoreo. Un’ulteriore proposta è Outline. Disegnato sempre da Lara Caffi, il nuovo vassoio in lacca lucidata è definito da un profilo continuo e morbido che unisce praticità e presenza iconica. Outline è un elemento funzionale e decorativo con una forma essenziale, capace di dialogare con ciò che contiene senza mai sovrapporsi attraverso un linguaggio contemporaneo, fedele all’approccio knIndustrie. Il vassoio è proposto in 2 misure (40x33 e 50x25 cm) e in 4 colori netti e senza tempo (bianco, nero, arancione, marrone), pensati per convivere tra loro o singolarmente come elemento centrale sulla tavola, sul piano di servizio o nell’ambiente domestico. Altrettanto innovativa è la caffettiera Lady Anne, che unisce tradizione e raffinatezza. Il corpo in alluminio, proposto nelle finiture stone washed e total black, si distingue per una silhouette che fonde memoria storica e design attuale. Accanto alla compatibilità con piani cottura a gas, vetroceramica ed elettrici, la caffettiera è ora disponibile anche in versione per induzione, rispondendo alle esigenze della cucina contemporanea senza rinunciare allo stile. Anche Lady Anne esplora una dimensione in cui la semplicità apparente cela una complessità progettuale, e dove la forma non è mai fine a sé stessa ma veicolo di significato.