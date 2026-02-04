Jo Squillo: Milano Home: il decorativo torna protagonista nelle novità knIndustrie
knIndustrie, punto di riferimento del design di utensili da cucina e complementi per la tavola, torna a Milano HOME con uno spazio progettato per presentare le novità e il meglio della sua produzione.
L’allestimento (stand A29-A35 al padiglione 18) è pensato per mettere in scena prodotti nati da una nuova fase di ricerca, ideati per abitare lo spazio con stile, stimolando la percezione e invitando all’interazione visiva e tattile.
A completamento del panorama di novità di knIndustrie è il set The Salad Family: un “ménage” che riedita e comprende l’oliera disegnata da Paolo Ulian, le formaggere in vetro borosilicato con coperchio in acciaio stone washed dal design minimalista, così come il set sale/pepe, composto da due bicchierini trasparenti. Questi oggetti possono assolvere diverse funzioni e, all’occorrenza, essere utilizzati anche come piccoli contenitori per aceto, salse o miele. Completa il set l’insalatiera in fine bone china, che ben si abbina alle trasparenze degli altri utensili.
La ricerca di una forma leggera ed essenziale, resa eterea dalla trasparenza del vetro, racconta una storia che va oltre la materia: una scelta consapevole di continuità e cura, per dare nuova vita a ciò che merita di durare.
Nasce così una proposta di novità che supera la distinzione tra oggetto funzionale e ornamentale, proponendo presenze silenziose ma ricche di identità, capaci di inserirsi con naturalezza in contesti diversi: domestici o professionali, minimalisti o più stratificati.
La componente decorativa viene reinterpretata attraverso un percorso che affonda le radici nella storia dell’abitare, recuperando il valore simbolico e narrativo degli oggetti, e traducendolo in forme attuali, essenziali e misurate.
Con knIndustrie il set ménage per la tavola diventa un’opera di puro design
La ricerca di una forma leggera ed essenziale, resa eterea dalla trasparenza del vetro, incontra la visione di knIndustrie per realizzare un progetto che parla di piccoli gesti quotidiani e convivialità. Protagonista della tavola è l’oliera firmata da Paolo Ulian, dal design iconico, oggi proposta in una nuova veste.
Disegnata nei primi anni Duemila, l’oliera rappresenta un equilibrio perfetto tra funzione e poesia, artigianato e visione progettuale. Oggi, a oltre vent’anni di distanza, knIndustrie ne propone una riedizione fedele alla sua essenza originaria, pronta a incontrare nuove mani, nuove tavole, nuove storie.
In un universo fatto di oggetti quotidiani, strumenti da cucina ed elementi per la tavola, l’oliera si distingue come gesto di design che resiste al tempo, capace di unire utilità e identità estetica con sorprendente attualità. La trasparenza, leggerezza ed essenzialità raccontano una storia che va oltre la materia: una scelta consapevole di continuità e cura, per dare nuova vita a ciò che merita di durare.
L’oliera in vetro borosilicato e con manico cavo che permette di vedere l’olio, può essere utilizzata anche come acetiera e si inserisce con armonia all’interno del set “The Salad Family” di knIndustrie: un “ménage” che comprende anche le formaggere in vetro borosilicato con coperchio in acciaio stone washed dal design minimalista, così come il set sale/pepe, composto da due bicchierini trasparenti. Questi oggetti possono assolvere diverse funzioni e, all’occorrenza, essere utilizzati anche come piccoli contenitori per aceto, salse o miele. Completa il set l’insalatiera in fine bone china, che ben si abbina alle trasparenze degli altri utensili. Con il suo candore e la forma morbida, è perfetta per la presentazione in tavola e la condivisione di diverse tipologie di pietanze, non solo estive.
Con l’arrivo dell’autunno, il set può essere proposto per una degustazione di zucca cucinata in diverse modalità — arrostita, cotta a vapore o in sfoglie croccanti — accompagnata dall’immancabile filo d’olio e dagli altri condimenti presentati nei piccoli ed essenziali contenitori in vetro, con lo stile che distingue da sempre knIndustrie.
The Salad Family diventa così lo strumento perfetto per raccontare una cucina essenziale, stagionale e consapevole: un esercizio di design culinario che valorizza ogni parte dell’ortaggio, riduce gli sprechi e celebra la bellezza dei gesti semplici. Un’ode all’autunno, tra colori caldi, texture differenti e attenzione alla materia prima.
Il set, raffinato e versatile, si presta anche a diventare protagonista della tavola delle feste: un regalo perfetto in vista delle prossime ricorrenze.
