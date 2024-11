Jo Squillo: Memorabile.Ipermoda, al MAXXI

L’allestimento è un progetto di Supervoid e tra i designer e marchi in mostra troviamo ACT N°1, Alexander McQueen, Stefano Gallici per Ann Demeulemeester, Armani Privè, Demna Gvasalia per Balenciaga, Matthieu Blazy per Bottega Veneta, Bulgari, Craig Green, Coperni, Delfina Delettrez, Glenn Martens per Diesel, Dilara Findikoglu, Raf Simons per Dior, Maria Grazia Chiuri per Dior, Dolce & Gabbana, Marco De Vincenzo per Etro, Fendace (Kim Jones e Donatella Versace), Kim Jones per Fendi, Maximilian Davis per Ferragamo, Garbagecore, Grace Wales Bonner, Alessandro Michele per Gucci, Sabato De Sarno per Gucci, Iris van Herpen, J.W. Anderson, Jacquemus, Judith Clark, J.W. Anderson per Loewe, Virgil Abloh per Louis Vuitton, Pharrell Williams per Louis Vuitton, John Galliano per Maison Margiela, Marc Jacobs, Marco Rambaldi, Francesco Risso per Marni, Max Mara, Medea, Miu Miu, Moncler Genius, Adrian Appiolaza per Moschino, MSGM, Miuccia Prada per Prada e Raf Simons per Prada, Priscilla Anati, Rick Owens, Hedi Slimane per Saint Laurent, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Daniel Roseberry per Schiaparelli, Stone Island, Thom Browne, Pierpaolo Piccioli per Valentino, Alessandro Michele per Valentino, Versace, Viktor & Rolf e Virgil Abloh x Ikea.