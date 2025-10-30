Jo Squillo: Max Mara, la collezione Spring-Summer 2026

Madame de Pompadour merita a buon diritto un posto nel pantheon delle donne straordinarie che ispirano Max Mara. Non era un’aristocratica di nascita, ma costruì il suo potere e la sua influenza con il proprio talento. Mecenate di artisti come Watteau e Boucher, disprezzava gli oggetti “comuni o banali” e fondò la fabbrica di porcellane di Sèvres. Frequentava i salotti, si destreggiava nei dibattiti filosofici con Voltaire e Montesquieu; attrice di riconosciuto talento, recitò e ospitò spettacoli e balletti di Rousseau, Molière e Racine. Fu anche una fervente sostenitrice della controversa Encyclopédie di Diderot, che mirava a creare una società più illuminata e virtuosa.