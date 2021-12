Jo Squillo: Max Mara, la collezione Primavera/Estate 2022

In passerella una ribelle borghese, un vero inno alla libertà. E così, ecco che il gusto easy beatnik chic, così tipico sia della scrittrice che della sua protagonista, irrompe in passerella e scopre delle affinità con il mondo del workwear. È un continuo gioco di opposti: i classici del guardaroba della working class, incontrano la ricerca e l'attenzione estrema ai dettagli tipici del prêt-à-porter più lussuoso. Ecco allora, che la blusa da pescatore, la giacca da artigiano, i pantaloni e le tute da lavoro scoprono la loro anima più chic e borghese. Cuciture a contrasto segnano le silhouette di pezzi in denim leggerissimo, mentre tank tops e sandali maschili, con suole chunky, completano il look da bad girl.

Ma Max Mara ama i contrasti, ed ecco allora apparire uno chiffon impalpabile, spesso ricamato da delicate piume, che dona alla collezione un'anima più femminile e romantica, une vero contrappunto al workwear.