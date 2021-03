Jo Squillo: Martino Midali, la collezione per l'inverno 2021/22

Si parte dall’esterno, in cui il rigore invernale viene affrontato con cappotti e giacconi che scelgono i materiali più caldi e confortevoli, le cromie più intense, le lavorazioni più preziose per esprimersi liberamente. Le alpache e i mohair uniti e tinti in filo esplorano lunghezze e volumi diversi; la lana cotta, icona di Martino Midali, sceglie la giacchina adatta a climi più miti, la stessa che, con la complicità dell’ecofur dalla mano morbida, esplode con tutto il suo calore nelle sfumature del burgundy, del nero e del maculato. Maglieria in primo piano con misto cachemire, lana pettinata e mohair che prediligono colli scesi e ampi, forme avvolgenti, le immancabili stampe grafiche; la sperimentazione dello scuba incontra il cammello sport per un coté più athleisure e contemporaneo; si scopre complice perfetta di una comfort zone da impreziosire con gilet ed essenziali tuniche maculate. Spazio al total look in maglia da declinare nelle sfumature burgundy, e agli essential in jersey, negli stessi toni, da abbinare alla lana cotta e al cady dinamico della capsule collection Twelve Month.

La proposta del brand dedicata alle occasioni speciali punta su un’estetica molto femminile in cui la differenza è tutta una questione di dettagli: sono gli jacquard ortensia e grigi; è il tailleur boy crema e nero di cui esplorare la versatilità; è la classicità del black&white nel tessuto damier in alpaca per capi over accanto ad altri più skinny, e quella del cady nero graffiata da stampa giap sulla combo pantalone + blusa.

Il daywear esplora le sue declinazioni anche più formali con il velluto bimaterico e le essenziali maglie bicolor, con volumi over da portare con pantaloni e gilet; sempre over, ma proposto anche con una vestibilità più aderente, il tessuto operato black&white che si mixa con il jersey rigato, riletto nelle sue forme ampie o più fit. Flash di lurex oro illuminano le proposte per la sera in cipria e grigio, senza dimenticare le paillettes all over.