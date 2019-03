Jo Squillo: Marco De Vincenzo, la collezione per lʼestate 2019

Per la Primavera - Estate 2019, Marco De Vincenzo porta in passerella un ricordo d'infanzia. I contorni sono un po' sfocati, è estate in Sicilia. Il mondo è sul punto di diventare globale, ma non lo è ancora. Una zia è in visita dagli Stati Uniti, portando sull'isola pezzi di un altro pianeta. Tutto ciò che fa, pensa e persino indossa è alquanto alieno. Tutto è vivacemente pop e vistoso. Il suo fascino è irresistibile.

Marco De Vincenzo rivive questa storia in una collezione che mescola giocosamente tracce e cliché dell'America con i segni codificati della Sicilia, lasciando che tutto si fonda in un ibrido radicato in oggi.